Gironella, l’aparador de Nadal més gran del Berguedà
Del 28 de novembre al 21 de desembre la plaça de l’Estació acollirà més de setanta paradistes
Regió7
Gironella es prepara per celebrar la cinquena edició del Mercat de Nadal, convertint la plaça de l’Estació en l’epicentre nadalenc i en l’aparador més gran del Berguedà. Del 28 de novembre al 21 de desembre, més de setanta paradistes, artesans, productors locals, un espai gastronòmic i una zona infantil amb activitats programades, ompliran l’espai de la plaça de l’Estació de Gironella per transmetre l’essència de les festes de Nadal.
L’obertura del mercat coincidirà amb l’encesa de llums, el divendres 28 de novembre, i es podrà veure el nou espectacle lumínic que donarà color a la Vila durant les festes. Enguany, la il·luminació és una de les novetats i posarà el focus d’atenció al nucli històric de Gironella, però sense deixar de banda les llums de l’Avinguda Catalunya i dels diferents carrers del municipi.
La novetat: una nova zona gastronòmica
La segona novetat que els i les assistents podran observar és la nova zona gastronòmica, que complementarà l’espai del mercat, fruit de l’estudi de valoració del mercat que es va realitzar durant l’edició 2024. En aquest sentit, a banda de les casetes amb les diferents propostes comercials i artesanes, els i les assistents podran gaudir d’un espai variat amb foodtrucks.
Una àmplia programació d’activitats
L’organització continua apostant per una àmplia programació d’activitats durant els dies d’obertura del mercat. En aquest sentit, es podrà gaudir d’espectacles escènics, tallers infantils, audicions i la ja consolidada gran cantada de nadales, entre d’altres. L’espai del mercat de Nadal obrirà cada divendres a les 16h i tancarà a les 20h. L’horari segueix a partir de dissabte, diumenge i festius a partir de les 11h i fins a les 14h i de 16:30h a 20h.
Fira de la Puríssima, el 8 de desembre
Durant el segon cap de setmana, el Mercat de Nadal coincidirà amb la Fira de la Puríssima de Gironella (8 de desembre), una de les fires amb més tradició del municipi. La Puríssima és una oportunitat per tastar el blat de moro escairat i descobrir la majestuositat dels gegants de Gironella i els gegants convidats d’arreu de Catalunya, junt amb tots els productors agroalimentaris que s’exposaran durant el matí de la fira.
Per a consultar detalladament tota la programació del Mercat de Nadal, la Fira de la Puríssima i altra informació es pot visitar @visitgironella i @ajgironella a Instagram.
