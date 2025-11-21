Les treballadores de la residència Sant Bernabé de Berga repliquen a les queixes de les famílies: "Els usuaris ni passen gana ni fan mala olor"
Segons l'equip de gerocultores del centre "les acusacions són injustes, la realitat del nostre dia a dia no té res a veure amb el que s’ha fet públic" i es genera "alarma innecessària"
Les treballadores de la residència Sant Bernabé de Berga han emès un comunicat en resposta a les denúncies fetes públiques aquest dijous per familiars de residents. Les treballadores asseguren que se senten "indignades" per unes informacions que, segons elles, "no són certes" i generen una alarma innecessària: "Són acusacions injustes que afecten greument la imatge de totes les professionals que cuidem amb respecte i dedicació les persones residents".
Recorden que fa gairebé dos mesos que el centre està immers en un procés de reorganització i millora, i asseguren que l’equip professional està "implicat i compromès" amb aquests canvis. Per això rebutgen fermament les acusacions de "deixadesa i mala atenció". Afirmen que "La realitat del nostre dia a dia no té res a veure amb el que s’ha fet públic".
Neguen mancances en alimentació i higiene
En el comunicat, les treballadores destaquen que les afirmacions sobre les tasques de les gerocultores són "completament falses". Subratllen que els usuaris de la residència "no passen gana" i que els residents mengen adequadament. Afirmen que, "si algú vol repetir, se li ofereix sense cap problema". Afegeixen que qualsevol dubte es pot resoldre "parlant directament amb les persones residents, que són qui viuen el dia a dia del centre".
També neguen problemes d’higiene i mantenen que totes les persones residents "són ateses correctament, van netes i no fan mala olor". Les professionals, expliquen, treballen per garantir que cadascú rebi l’atenció necessària amb respecte i dedicació.
Una família demana disculpes
També revelen que una de les famílies que va participar en les declaracions públiques hauria acudit personalment al centre per demanar perdó, reconeixent que la informació facilitada era "exagerada" i no representava realment la seva opinió, segons apunta el comunicat de l'equip de gerocultores de la Residència Sant Bernabé de Berga.
