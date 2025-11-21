Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La neu emblanquina alguns punts de l'alt Berguedà

Castellar de n'Hug registrava aquest divendres al matí 2 centímetres de neu. A Gósol han caigut flocs de neu i ha fet fred, amb una temperatura de -5,6°C

Neu a Castellar de n'Hug, aquest divendres al matí

Neu a Castellar de n'Hug, aquest divendres al matí / Aj. de Castellar de n'Hug

Anna Costa

Anna Costa

Berga

La massa d’aire àrtica marítima, és a dir, molt freda i procedent de la zona del pol nord, ha arribat a Catalunya durant la nit de dijous a divendres. Aquesta massa d’aire ha fet deixat neu en alguns punts de Catalunya, com ara a la Cerdanya, i també ha emblanquinat alguns punts de l'alt Berguedà, tant a la banda nord-est com a la nord-oest.

Per exemple, Castellar de n’Hug registrava uns 2 centímetres de neu a 2/4 d'11 del matí. Tot i això, la circulació no presentava complicacions a carrers i carreteres, on segons l’alcalde, Salvador Juncà, han escampat sal i tenen "les màquines a punt per si fes falta retirar neu, tot i que de moment no hi ha cap problema", comentava a mig matí d'aquest divendres.

Gósol s'ha llevat hivernal com feia temps que no passava. El fred era notori, amb una temperatura de -5,6°C a 1/4 de 10 del matí. També han caigut flocs de neu que han deixat el paisatge emblanquinat.

Neu a Gósol

Neu a Gósol / @MeteoGosol

A Coll de Josa, un port de muntanya que connecta Saldes i Tuixent, entre les comarques del Berguedà i l'Alt Urgell, nevava a primera hora del matí i la temperatura era de -6,5 °C.

Nevada a Josa

Nevada a Josa / @Caldeere

El fred i els aires de neu també han arribat aquest divendres al matí a la vall del Bastareny i al Catllaràs, segons es pot veure al vídeo del tuit que ha penjat Meteo Cadí.

