La neu emblanquina alguns punts de l'alt Berguedà
Castellar de n'Hug registrava aquest divendres al matí 2 centímetres de neu. A Gósol han caigut flocs de neu i ha fet fred, amb una temperatura de -5,6°C
La massa d’aire àrtica marítima, és a dir, molt freda i procedent de la zona del pol nord, ha arribat a Catalunya durant la nit de dijous a divendres. Aquesta massa d’aire ha fet deixat neu en alguns punts de Catalunya, com ara a la Cerdanya, i també ha emblanquinat alguns punts de l'alt Berguedà, tant a la banda nord-est com a la nord-oest.
Per exemple, Castellar de n’Hug registrava uns 2 centímetres de neu a 2/4 d'11 del matí. Tot i això, la circulació no presentava complicacions a carrers i carreteres, on segons l’alcalde, Salvador Juncà, han escampat sal i tenen "les màquines a punt per si fes falta retirar neu, tot i que de moment no hi ha cap problema", comentava a mig matí d'aquest divendres.
Gósol s'ha llevat hivernal com feia temps que no passava. El fred era notori, amb una temperatura de -5,6°C a 1/4 de 10 del matí. També han caigut flocs de neu que han deixat el paisatge emblanquinat.
A Coll de Josa, un port de muntanya que connecta Saldes i Tuixent, entre les comarques del Berguedà i l'Alt Urgell, nevava a primera hora del matí i la temperatura era de -6,5 °C.
El fred i els aires de neu també han arribat aquest divendres al matí a la vall del Bastareny i al Catllaràs, segons es pot veure al vídeo del tuit que ha penjat Meteo Cadí.
- Núria Cadenes, autora de ‘Qui salva una vida’: 'La Gestapo va anar a buscar mossèn Joan a Organyà i li van donar una pallissa
- Les empreses del Bages van facturar el 2023 el 5,5% més que l'any anterior
- Educació reconeix un centenar de professionals d'ensenyament que s'han jubilat l'últim curs
- La Buresa de Manresa recupera el que la dictadura li va prendre
- Familiars de la residència Sant Bernabé de Berga denuncien una situació 'inhumana, insostenible i cada vegada més greu
- «Actuar al Kursaal és el que em fa més il·lusió de la gira de Mamma Mia!»
- L’Ajuntament de Manresa afronta 51 contenciosos més pels diners que han de pagar propietaris de Guimerà
- Fotos inèdites de la repressió posterior a la mort de Franco