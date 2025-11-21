Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Santa Maria de Merlès celebra la fira de Sant Martí

La celebració va comptar amb una trentena de parades i mostres de cultura popular

Les parades d'artesans van omplir la plaça del poble

Les parades d'artesans van omplir la plaça del poble / AJ. SANTA MARIA DE MERLÈS

Regió7

Berga

El passat dissabte es va celebrar la 2a edició de la fira de Sant Martí a Santa Maria de Merlès amb més d’una trentena de parades, entre les quals destacaven els productes de proximitat com les verdures cultivades a Merlès, el pa i les coques també elaborats al municipi o la ceràmica i les joies dissenyades per dues creadores de Merlès.

També hi va haver mostres de cultura popular amb els Bastoners i grallers de Sant Bartomeu del Grau, un espectacle de motoserres, el grup de música Tercera planta i una exposició sobre la història local.

Des de l’Ajuntament i la comissió de festes valoren molt positivament aquesta segona edició i volen agraïr a tothom qui la va fer possible.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents