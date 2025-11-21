Santa Maria de Merlès celebra la fira de Sant Martí
La celebració va comptar amb una trentena de parades i mostres de cultura popular
Regió7
Berga
El passat dissabte es va celebrar la 2a edició de la fira de Sant Martí a Santa Maria de Merlès amb més d’una trentena de parades, entre les quals destacaven els productes de proximitat com les verdures cultivades a Merlès, el pa i les coques també elaborats al municipi o la ceràmica i les joies dissenyades per dues creadores de Merlès.
També hi va haver mostres de cultura popular amb els Bastoners i grallers de Sant Bartomeu del Grau, un espectacle de motoserres, el grup de música Tercera planta i una exposició sobre la història local.
Des de l’Ajuntament i la comissió de festes valoren molt positivament aquesta segona edició i volen agraïr a tothom qui la va fer possible.
