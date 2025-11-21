Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La vedella autòctona es promociona a Olvan amb tallers, concurs d'hamburgueses i degustacions

La Muussegada, que posa la carn de boví en l’epicentre, arriba aquest cap de setmana a la quarta edició

Sopar de degustació de la Fira de la Vedella Autòctona de Catalunya, l’any passat

Queralt Casals

Olvan

Reforçar el vincle entre ramaders i consumidors i promocionar el producte, posant en valor les races autòctones de vedella, és el tret diferencial de la Muussegada d’Olvan, la Fira de la Vedella Autòctona de Catalunya, que tindrà lloc aquest dissabte i diumenge. La mostra, que promociona la carn de proximitat i visibilitza la pagesia que fa venda directa, arriba a la quarta edició consolidada com un punt de trobada entre ramaders, cuiners i públic general.

La Muussegada d’Olvan combina gastronomia, tradició i divulgació amb un programa d’actes que enguany es concentra dissabte, durant tot el dia, i diumenge al matí amb activitats dirigides al sector professional i altres pel públic en general. Demà a la tarda, el protagonisme tornarà a ser pel concurs d’hamburgueses, que manté el format habitual i tindrà una desena de productors participants, que presentaran les seves hamburgueses, que tastarà i puntuarà un jurat popular format per 40 persones.

Degustació de cinc plats

Un dels actes centrals de la mostra serà el sopar-degustació de demà, a patir de les 7 de la tarda, amb cinc plats de vedella de races autòctones de Catalunya, a càrrec del càtering Les Alzines. A la plaça de Sant Sebastià es podran tastar plats de vedella en diferents formats: hamburguesa a la carbonara de bolets, bacó i formatge fos; hotdog amb salsa tàrtara, formatge i ceba cruixent; kebab amb enciam, tomàquet, ceba morada i salsa de iogurt; pizza de vedella amb bolets i estofat amb bolets i patates. La degustació anirà acompanyada dels vins de la DO Pla de Bages i de la música d’Elena i Joan Escudero i Vintage.

Degustació de plats amb vedella autòctona a la Muussegada

Degustació de plats amb vedella autòctona a la Muussegada / Arxiu/Oscar Bayona

El sector de la restauració de la comarca també serà present a la fira. En aquest sentit, La Barana de Berga s’encarregarà de l’esmorzar de germanor de pagesos i ramaders de la jornada tècnica de dissabte al matí, mentre que el Gastrobar La Candela de Gironella protagonitzarà el maridatge d’estofat de vedella amb un vi de la DO Pla de Bages previst per a diumenge.

L’oferta gastronòmica es completarà amb diversos tallers com un de manualitats, conduït per Bernadette Cuixart, un de cuina per a infants on s’elaboraran broquetes de vedelles amb «bolets» d’ou i tomàquet, a càrrec d’Anna Fornell, i un que proposa elaborar hamburgueses del Berguedà amb un toc asiàtic, de la mà de La Cuina del Barbut. Entre les activitats també destaca una conferència del xef Oriol Rovira, del restaurant Els Casals, que recorrerà el cicle de la vedella del bosc al plat i el punt final a la mostra el posarà l’actuació de Lo Pau de Ponts.

