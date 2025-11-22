L’oposició de Berga pressiona l'equip de govern perquè actuï a la residència Sant Bernabé
Junts, PSC i BeGI carreguen contra la gestió de la CUP i ERC i demanen intervencions immediates a la residència Sant Bernabé
La denúncia pública de familiars d’usuaris de la residència Sant Bernabé de Berga sobre "la deixadesa" en l’atenció als residents, ha fet reaccionar també els tres grups a l'oposició a l'Ajuntament de Berga. Junts, PSC i BeGI reclamen al govern de la CUP i ERC que actuï, ja que el centre és municipal amb la gestió delegada a l’empresa Vida Senior.
Des de Junts, el portaveu Ramon Caballé lamenta "profundament la situació que han de viure els familiars" i considera que el consistori "ha de vetllar perquè es compleixin les millores i els objectius que es van establir en el contracte". Remarca que l’empresa "ha de gestionar el servei amb eficàcia" i que el seu grup es posa a disposició "pel bé de la gent gran".
El regidor del PSC, Abel Garcia, recorda que ell com a regidor ha seguit tot el procés de canvis que ha patit la residència Sant Bernabé des del 2020, quan es va separar administrativament de l’hospital, i afirma que "les coses no es van fer ben fetes i els problemes s’han anat arrossegant". Assegura que ha anat alertat de la "mala gestió", però que no se l'ha tingut en compte "fins que estan contra les cordes". Segons ell, "hi ha hagut temps per revertir la situació i no s'ha fet bé la feina". Ara, "la situació és molt greu" remarca. Per això, lamenta que "a nivell polític ningú ha assumit que s’han fet les coses malament, només s'ha anat culpant a altres" i reclama "responsabilitats polítiques". Abel Garcia també critica que no s’hagi activat la comissió de seguiment, en la qual el PSC volia participar. Assenyala que ja havia advertit als últims plens de les queixes de familiars i reclama actuar "amb contundència", ja que "estem parlant de persones".
Per la seva banda, Judit Vinyes, de BeGI, comenta que delegar la gestió a l'empresa Vida Senior "s’havia justificat com una oportunitat per millorar la qualitat del servei i no està sent així". Recorda que al ple d’octubre el seu grup ja va traslladar a la regidora de Drets Socials, Andrea Corominas, queixes de familiars, i que "continuen arribant testimonis preocupants". Vinyes reclama actuacions immediates en aspectes com el control de l’aigua i dels menús, així com en la desinfecció i la neteja. També alerta que el servei no és bo i la necessitat de prioritzar el benestar dels residents, incloent-hi la millora d’infraestructures com el jardí, actualment inaccessible per als avis. Lamenta "la desídia" de l'equip de govern i considera "intolerable" que no s’hagin resolt problemes identificats en inspeccions, com també insisteix que si hi ha indicadors que l’empresa gestora no actua correctament, "cal intervenir immediatament des del consistori".
Davant les queixes de les famílies (article aquí), l’Ajuntament de Berga i l’empresa gestora van assegurar que el centre avança "en la bona direcció" (llegeix l'article clicant aquí). I les treballadores de la residència van fer aquestes rèpliques: llegeix-les aquí.
- Andreu Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica: «He de parar una mica»
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- Amb l'elevada demanda d'entrades que hem tingut hauríem pogut omplir 14 funcions de Mamma Mia!
- Educació reconeix un centenar de professionals d'ensenyament que s'han jubilat l'últim curs
- Les empreses del Bages van facturar el 2023 el 5,5% més que l'any anterior
- Mor el conductor d’una furgoneta en sortir-se de la carretera a Avinyó
- L'amor aterra al Bages: el Vermut per a solters on «els mòbils no juguen, però sí que ho fan les mirades»
- Pilar Lumbreras, caputxina que aleshores es preparava per entrar al convent de Manresa: «Ho vaig viure amb el neguit de què passaria»