Un cotxe surt de la via a Berga de matinada i la conductora queda atrapada a dins
Els Bombers han hagut de rescatar a la noia que ha resultat il·lesa
Una noia ha hagut de ser rescatada aquest diumenge de matinada després de tenir un accident a Berga, a la BV4243. L'avís s'ha rebut a les 2/4 de sis, quan la conductora ha perdut el control del cotxe i ha acabat sortint de la via. En l'impacte el cotxe ha quedat encallat entre un arbre i la mitjana i les portes han quedat bloquejades.
Una dotació dels Bombers de la Generalitat ha rescatat la noia, que ha resultat il·lesa, i ha mogut al cotxe fins a una zona segur a l'espera de què el recollir la grua. El SEM ha traslladat preventivament la conductora a l'Hospital de Berga.
