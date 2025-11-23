Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un cotxe surt de la via a Berga de matinada i la conductora queda atrapada a dins

Els Bombers han hagut de rescatar a la noia que ha resultat il·lesa

Un accident en una imatge d'arxiu

Un accident en una imatge d'arxiu / INTERIOR

Núria León

Núria León

Manresa

Una noia ha hagut de ser rescatada aquest diumenge de matinada després de tenir un accident a Berga, a la BV4243. L'avís s'ha rebut a les 2/4 de sis, quan la conductora ha perdut el control del cotxe i ha acabat sortint de la via. En l'impacte el cotxe ha quedat encallat entre un arbre i la mitjana i les portes han quedat bloquejades.

Una dotació dels Bombers de la Generalitat ha rescatat la noia, que ha resultat il·lesa, i ha mogut al cotxe fins a una zona segur a l'espera de què el recollir la grua. El SEM ha traslladat preventivament la conductora a l'Hospital de Berga.

TEMES

  1. Andreu Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica: «He de parar una mica»
  2. Mor el conductor d’una furgoneta en sortir-se de la carretera a Avinyó
  3. Accident múltiple a la C-55: quatre cotxes implicats en un xoc a Manresa
  4. Santa Maria de Miralles és el municipi que genera una major facturació per càpita a la província, amb més de 8 milions per habitant
  5. La professora manresana Montserrat Alsina posa deures de matemàtiques als diputats
  6. Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
  7. Nova crisi a ERC: dimiteix més de la meitat de la direcció a Barcelona per discrepàncies amb la seva presidenta
  8. Manresa concentra una quinzena d’obres arquitectòniques que atrauen prestigiosos despatxos professionals

Així ha estat la inauguració de la gespa del camp de futbol de Les Cots de Manresa

Un cotxe surt de la via a Berga de matinada i la conductora queda atrapada a dins

Un cotxe surt de la via a Berga de matinada i la conductora queda atrapada a dins

Queixes per la lentitud i la ineficàcia en la investigació de crims transfronterers

Queixes per la lentitud i la ineficàcia en la investigació de crims transfronterers

La crisi financera del 2008 provoca la falta actual de promocions a Espanya

La crisi financera del 2008 provoca la falta actual de promocions a Espanya

Els jugadors de la Catalunya central després de tornar al Camp Nou: "Com a casa, enlloc"

Els jugadors de la Catalunya central després de tornar al Camp Nou: "Com a casa, enlloc"

L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”

L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”

Francis Mojica: «Les malalties genètiques tindran solució»

Francis Mojica: «Les malalties genètiques tindran solució»

Un estudi del Centre Forestal evidencia els beneficis de les aus en el benestar humà

Un estudi del Centre Forestal evidencia els beneficis de les aus en el benestar humà
Tracking Pixel Contents