La Muussegada d'Olvan revalida l’èxit amb la força de la vedella autòctona
La 4a edició de l'esdeveniment ha omplert els carrers del municipi amb un mercat, tallers i activitats relacionades amb el bestiar boví
Els guanyadors del concurs d'hamburgueses van ser Casa Beta des del Pallars Sobirà, seguit de Mas Pinós, del Ripollès, i Mas Trullàs, del Moianès
Josep-Rhys Vidal Vinyes
La vedella ha tornat a fer-se llepar els dits als olvanesos, que han pogut gaudir de la quarta edició de la Muussegada, la fira de la vedella autòctona de Catalunya. Durant el cap de setmana, el municipi berguedà ha viscut diferents activitats que consistien des de tallers i xerrades, fins a concursos i tastos d’aliments, tot al voltant d’un mercat de productes que ha omplert els carrers del poble.
L'esdeveniment va començar dissabte al matí amb una jornada tècnica de maneig i contenció del bestiar boví i una xerrada sobre tancats virtuals. A la tarda, hi va haver un dels moments més esperats, el concurs d’hamburgueses, que el va guanyar Casa Beta des del Pallars Sobirà, seguit de Mas Pinós, del Ripollès, i Mas Trullàs, del Moianès. Ja al vespre es va fer un espai de sopar on es degustaven 5 plats diferents: hamburguesa de vedella a la carbonara de bolets, bacó i formatge fos; hot-dog de vedella amb salsa tàrtara, formatge i ceba cruixent; kebab de vedella amb enciam, tomàquet, ceba morada i salsa de iogurt; pizza de vedella amb bolets i estofat de vedella amb bolets i patates.
Avui, ha sigut el torn del mercat, que ha obert a les 10 del matí oferint productes de tota mena, des de roba feta a mà, fins a joies, formatge i pell. Molts dels paradistes han repetit, com la Sandra Rodríguez, d’Okaré, una botiga de roba que ha vingut en totes les edicions. D’altres s’estrenen, com el Xai d’en Miquel, de Casserres, que ven les seves pells per primera ocasió a la fira.
La jornada també ha comptat amb un maridatge d’un estofat de vedella a càrrec del Gastrobar la Candela, que repeteix per tercera ocasió, i una xerrada d’Oriol Rovira, xef d’Els Casals, sobre la vedella de proximitat. Durant tot el matí s’han fet diverses sortides amb tractor que han portat als passatgers pels camps i granges del voltant del municipi. Per acabar, s’ha tancat la fira amb una actuació musical de Lo Pau de Ponts.
Pau Pla, regidor de festes de l’Ajuntament d’Olvan, ha explicat que aquest cap de setmana ha de ser un crit per mantenir la raça Bruna dels Pirineus i la carn nostra: “El missatge és que consumir vedella de proximitat ens va bé com a comarca a nivell econòmic, ja que hi ha molta gent del sector primari que viu d’això i com a comarca hi hem d’apostar”.
“Anem camí cap a la consolidació. Hi ha un pas de gent que fins i tot és de fora de la comarca important i creixent. Vas veient que cada edició de la fira va venint més gent”, ha comentat Sebastià Prat, alcalde del poble. El batlle també ha destacat que des del consistori estan “molt satisfets” amb el resultat i amb el públic que ha atret la fira, malgrat l’arribada del fred.
Un cap de setmana que l’Ajuntament d’Olvan espera poder repetir l’any que ve, amb més activitats i paradetes perquè la Muussegada continuï creixent.
