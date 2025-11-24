Berga organitza un taller participatiu per repensar la Rasa dels Molins nord
La ciutat és un dels quatre municipis escollits pel projecte Ciutats Inclusives, que busca millorar els espais públics combinant anàlisi tècnica i participació ciutadana
Regió7
Berga acollirà aquest pròxim dijous, 27 de novembre, de 18 a 20 h a l’Hotel d’Entitats, el taller Com vivim Berga? Taller participatiu de diagnosi i propostes, una activitat oberta a tota la ciutadania que s’emmarca en el projecte Ciutats Inclusives, una iniciativa de la Generalitat per millorar la qualitat dels espais públics a través de la participació comunitària i la mirada urbanística. L’àmbit d’estudi seleccionat és la Rasa dels Molins nord, que ha estat escollida com a espai de treball per analitzar-ne el potencial de transformació urbana.
Mirada profunda a la Rasa dels Molins nord
La Rasa dels Molins nord és un sector urbà que comprèn la zona de la Ronda Moreta i els carrers Gran Via i Lluís Millet. Aquesta àrea ha estat triada per la seva capacitat de transformació i pel fet que concentra diversos reptes habituals en la vida urbana quotidiana: mobilitat, convivència, percepció ambiental, ús social de l’espai i accessibilitat.
El projecte vol detectar quin paper juga actualment aquest espai en la dinàmica urbana de Berga i com pot evolucionar per convertir-se en un entorn més viu, segur, inclusiu i connectat. L’elecció d’aquest sector respon també a la voluntat d’explorar com es pot millorar un espai que històricament ha estat percebut com a barrera o com a zona de pas, i transformar-lo en un lloc amb més valor comunitari.
La iniciativa combina l’anàlisi urbanística i tècnica, feta per equips especialitzats en paisatge i planificació; i el treball participatiu, que recull opinions, percepcions, usos i propostes de la ciutadania.
La sessió a Berga començarà amb una presentació introductòria on s’explicarà el projecte, els objectius i el motiu de la tria de la Rasa dels Molins nord. Seguidament es desenvoluparan diverses dinàmiques de mapatge i diagnosi col·laborativa, conduïdes per professionals especialitzats en processos participatius. L’activitat s’adreça al veïnat, entitats, comerciants i persones usuàries de l’àrea treballada.
L'activitat permetrà analitzar la qualitat física dels espais (estat del paviment, mobiliari, vegetació…); el confort i la percepció ambiental (llum, soroll, seguretat, sensacions); els usos i activitats que actualment tenen lloc a la zona; la diversitat, la convivència i les relacions socials que s’hi generen. L’objectiu és construir un diagnòstic compartit que ajudi a orientar futures actuacions urbanes al municipi, sempre des d’una perspectiva inclusiva i d’apoderament comunitari.
Procés d’inscripció
L’aforament de la sessió és limitat. Per participar-hi, cal inscriure’s prèviament enviant un correu a participaciopopular@ajberga.cat amb el nom i cognoms. Les persones inscrites rebran un correu de confirmació. En cas de requerir alguna mesura d’accessibilitat o tenir dubtes, es pot indicar en el mateix missatge.
Quatre ciutats seleccionades
Aquest taller forma part d’una prova pilot que la Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, a través del Servei d’Arquitectura i Paisatge Urbà (SAiPU), ha desplegat en quatre municipis catalans. Berga ha estat una de les localitats seleccionades juntament amb Tremp, Valls i Palamós, cadascun dels quals presenta realitats diverses i permeten analitzar diferents tipus d’actuacions: regeneració d’espais degradats; transformació i reordenació d’espais urbans; recuperació d’entorns amb valor patrimonial o identitari; i millora dels límits i fronts urbans. L’objectiu és obtenir aprenentatges extrapolables i generar models d’intervenció que puguin servir de guia per a altres municipis.
