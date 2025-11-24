Junts per Berga reclama més punts de parada de taxi per garantir un millor servei
El grup demana places per estacionar a centres sanitaris, escolars i a la carretera de Solsona quan s'hi traslladi la parada de busos. Ramon Caballé anuncia que presentaran una moció al ple de desembre
Junts per Berga reclama que la ciutat incorpori nous espais de parada de taxi per adaptar-se a l’increment de vehicles en servei. El grup lamenta que tot i que s'ha passat de 13 a 20 taxis després de la reactivació de set llicències aquesta primavera —fet que ha permès garantir les guàrdies nocturnes—, la ciutat no ha ampliat els espais destinats a aquest servei públic. De fet, recorden que l’única parada habilitada, al capdamunt del passeig de la Pau, es va reduir arran de la instal·lació d’una terrassa de bar.
Nous punts d'estacionament
El portaveu de Junts, Ramon Caballé, considera imprescindible habilitar nous punts d’estacionament en centres sanitaris i escolars. "Fan falta places per a taxis per exemple a l'ambulatori o a l'hospital i també a les escoles que utilitzen el servei de transport a demanda, que porta i recull infants d’altres municipis amb taxi", argumenta Caballé. I afegeix: "Quan un usuari queda amb un taxista i no disposa d’un punt de referència clar, això dificulta el servei". El regidor de Junts recorda que el taxi arriba a zones i franges on no ho fa el Bus Berga i que, per tant, cal facilitar-ne el desplegament.
Junts també reclama reservar espais per a taxis a la carretera de Solsona, un cop s’hi traslladi de manera provisional la parada de busos. Segons Caballé, ja han comunicat aquesta necessitat al regidor d’Urbanisme, Aleix Serra, que veuria amb bons ulls incorporar dues places per a taxis en aquest punt, davant de la residència Sant Bernabé.
Retolació dels taxis
Una altra de les propostes que fa el principal grup a l'oposició és modificar l’ordenança municipal perquè els taxis puguin estar retolats, tal com demana l’Associació de Taxis de Berga, que compta amb 13 socis. Serviria per millorar la identificació i professionalització del servei.
Moció al ple de desembre
Totes aquestes demandes s’inclouran en una moció que Junts per Berga presentarà al ple de la setmana que ve a l'Ajuntament. El text també proposa que la Taula del Taxi —que formen l’alcalde, el regidor de Mobilitat, l’associació i taxistes no associats— es reuneixi amb més freqüència per garantir un seguiment adequat del servei i acordar millores de manera conjunta.
"La moció vol obrir un debat al plenari, perquè les qüestions de ciutat s’han de tractar entre tots", assenyala Ramon Caballé. El portaveu de Junts assegura que l’Associació de Taxis de Berga veu amb bons ulls la iniciativa i espera que la resta de grups municipals hi donin suport.
