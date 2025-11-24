L'ACEB dona eines a les empreses per fer el salt al VeriFactu i la Factura Electrònica
L'Assoaciació Comarcal d'Empresaris del Berguedà facilita el full de ruta als autònoms i empreses. L'expert Enric Rius adverteix sobre l'obligació d'adaptar-se a VeriFactu i el final de la facturació manual, amb multes per tinença de programari no homologat
Regió7
L'ACEB (Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà) ha analitzat aquest dilluns al matí el gran canvi administratiu que afronten empreses i autònoms: la implementació obligatòria del sistema VeriFactu i la Factura Electrònica B2B. La jornada, impartida per l'expert fiscal Enric Rius, ha comptat amb la participació dels representants de mig centenar d’empreses, autònoms i professionals.
En l'àmbit fiscal, la nova normativa VeriFactu obliga els fabricants de programaris a garantir la integritat de les factures mitjançant un registre digital que fa impossible l'eliminació o alteració d'un document un cop emès sense que l'Agència Tributària en tingui constància. Aquesta mesura posa fi al programari de "doble ús", donant a Hisenda un control en temps real.
L'expert ha destacat que la Factura Electrònica obligatòria entre empreses (B2B) suposarà que els documents fiscals deixin de ser arxius visuals (PDF) per convertir-se en arxius de dades estructurades. L'enviament es farà a través de plataformes connectades. El nou sistema permetrà registrar amb precisió la data de recepció, acceptació i pagament de la factura.
La jornada ha estat clara sobre l'impacte per a l'autònom i les petites i mitjanes empreses, que s'enfronten a una digitalització forçosa i immediata: qui encara utilitza plantilles d'Excel o sistemes rudimentaris haurà d'adquirir o actualitzar el seu programari de gestió. A més, la informació fiscal fluirà molt més ràpidament a Hisenda, augmentant la necessitat de rigor en la gestió diària per entendre i complir amb el nou marc normatiu. S'ha recordat que les infraccions per tinença de sistemes no certificats es poden sancionar amb multes de 50.000 euros per cada exercici, mentre que la fabricació o comercialització de programes fraudulents pot arribar als 150.000 euros. És per això que Rius, ha alertat que a banda d’adaptar-se als canvis informàtics, un fet imprescindible és aprendre a facturar molt bé i tenir molt controlats els clients per evitar possibles errors.
Per acompanyar el teixit empresarial, Enric Rius ha detallat els aspectes pràctics que preocupen els empresaris: s’han explicat les pautes clau per complir els nous requisits tècnics i evitar multes, s’ha analitzat el cost real que suposarà aquesta adaptació tecnològica per a les petites i mitjanes empreses, i s’han aclarit els terminis reals i els escenaris de sanció que es preveuen. S'ha destacat que el calendari d'implantació preveu l'obligatorietat a partir de l'1 de gener de 2026 per a les empreses d'Impost de Societats i l'1 de juliol de 2026 per a la resta de contribuents, especialment autònoms.
L'ACEB ha posat a disposició dels seus associats el contingut de la jornada per facilitar aquesta transició i acompanyar-los en el procés de modernització administrativa. El president de l’ACEB, Josep Maria Serarols, ha assegurat que "a l'ACEB volem que el teixit empresarial estigui preparat. Per això, donem suport a les empreses amb eines i amb jornades com la d'avui per ajudar els empresaris i autònoms a fer front als canvis i a adaptar-se el millor possible a la nova normativa".
