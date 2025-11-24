El músic berguedà Guillem Cardona farà bategar la plaça de Sant Pere per celebrar els 20 anys de la Patum com a Patrimoni de la Humanitat
Diumenge a la tarda es podrà veure a Berga l'espectacle 'Des del cor', que combinarà música, dansa, teatre i cant coral
La Patum commemorarà aquest diumenge, 30 de novembre, el 20è aniversari de la seva proclamació com a Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat amb un espectacle inèdit a la plaça de Sant Pere. La creació, titulada Des del cor, és obra del músic i beatboxer de Berga Guillem Cardona, responsable de la idea i la música. I la dramaturga de Bagà Laura Corominas n’ha escrit el guió i la dramatúrgia. El muntatge pretén convertir el centre neuràlgic de la festa en un espai viu, emocional i simbòlic, des d’on la plaça mateixa prendrà vida i explicarà la seva mirada sobre la Patum a través d'una veu en off.
L’espectacle ofereix una posada en escena multidisciplinària —teatre, dansa, acrobàcia, cant coral i música en directe— i mobilitzarà més d’un centenar de participants. La música, composta íntegrament per Cardona i basada en les melodies tradicionals de la Patum, serà interpretada pel mateix creador amb veu, trompeta i màquina de loops. A l’escenari l’acompanyaran la coral de l’Escola Municipal de Música de Berga, la xaranga Entrompats Band i el músic Marcel Tuyet. La part teatral anirà a càrrec de les companyies berguedanes Tràfec Teatre i Fame Chimica, i la dansa serà interpretada per la ballarina Laura Marsal. El director de l’Escola Municipal de Música de Berga, Xavier Llobet, assegura que el projecte suposa "un repte important" per a la coral formada per nois i noies de 13 a 18 anys: "Per als infants i joves és una experiència única que els porta més enllà del que acostumen a fer".
Guillem Cardona destaca que una de les seves prioritats era involucrar el teixit cultural del Berguedà: "La Patum és una festa del poble i tenia clar que aquest aniversari s’havia de celebrar amb la gent de casa. L’espectacle tindrà un fil musical molt elaborat i completament lligat a la dramatúrgia, a la història que es vol explicar i a les emocions que volem transmetre". La representació s’estendrà per tota la plaça amb una escenografia envoltant. El públic podrà seguir-la dret des del centre, des de la barana o des de les escales de l’església, i també hi haurà una zona de cadires a les escales de la Berruga. L’ambientació combinarà equips de llum i de so situats en diferents punts per crear una immersió total en el relat.
La commemoració coincideix amb altres aniversaris patrimonialment rellevants: els quinze anys del reconeixement dels castells i els deu anys de les festes del foc dels Pirineus. Per aquest motiu, a l’espectacle hi participaran també els Castellers de Berga i els fallaires de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola.
El reconeixement de la Unesco
L’alcalde de Berga i regidor de Patum, Ivan Sànchez, que després de quatre anys de reivindicació del patrimoni patumaire amb diferents propostes, pel 20è aniversari "hem volgut posar el talent local al centre". Vol que es visqui com un homenatge a totes les persones que van impulsar la candidatura de la Patum i que han contribuït a preservar-la al llarg de les dècades: "Volem que tothom el que han estat al capdavant de l’ajuntament en aquest procés puguin acompanyar-nos per celebrar-ho". L’alcalde recorda "la Patum no és de ningú i és de tothom" i que l’obtenció del reconeixement de la Unesco, el 25 de novembre del 2005, va marcar un abans i un després i va obrir portes que encara avui continuen sent oportunitats per difondre i preservar la celebració.
La celebració institucional precedirà l’espectacle i començarà a les 6 de la tarda de diumenge amb la presentació del periodista berguedà Xavi Rossinyol. L’historiador Albert Rumbo repassarà el procés que va conduir al reconeixement de la festa per part de la Unesco el 2005, i també es farà un homenatge a les persones distingides enguany en el marc del projecte de memòria oral Vides de Patum: Núria Alàs Pérez, Josep Maria Fontquerni Rosell, Antoni Canal Mas i Jordi Culell Gonfaus. Les entrevistes d’aquest projecte es difondran al canal municipal de YouTube i a Televisió del Berguedà.
Conferència de David Tristany
La programació inclou també una conferència prèvia, aquest divendres 28 de novembre a les 7 de la tarda a la sala de plens de l’Ajuntament de Berga, a càrrec de l’antropòleg David Tristany, que explicarà la participació dels gegants de la Patum al concurs provincial de Terrassa de 1950, on van obtenir dos premis. D’aquella victòria, molt desconeguda per a la majoria de patumaires, se’n conserven diverses fotografies, poc vistes, i els diplomes acreditatius, que estaran exposats al Museu Comarcal de Berga fins al 19 de desembre.
