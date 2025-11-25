Aromes i dolçor: Berga reivindica la tradició amb la Fira de la Xocolata i la Ratafia
La fira se celebrarà aquest dissabte, 29 de novembre, amb una trentena de parades, tastos i activitats al carrer del Roser, plaça dels Països Catalans i al local dels Castellers de Berga
Regió7
Berga serà dissabte, 29 de novembre, punt de trobada dels amants de la xocolata i de la ratafia. La fira, organitzada per l’Ajuntament de Berga i el Casal Panxo, consolida un esdeveniment que des de fa 9 edicions anys promou el coneixement, la tradició i la creativitat vinculats a aquests dos productes l’elaboració artesana.
L’espai firal aplegarà una trentena de parades situades al carrer del Roser i la plaça dels Països Catalans i també hi haurà activitats al Casal Panxo i al local dels Castellers de Berga (antic Cinema Catalunya, al carrer Major).
Una fira especialitzada
L’edició d’enguany reforça el vessant especialitzat de la mostra amb una destacada presència de productes vinculats a la ratafia: cremes i licors elaborats a partir de la maceració de nous verdes combinades amb fruites, herbes, arrels i espècies. La fira disposarà d’un espai de mostra i venda de ratafia i d’una barra de tast amb diferents ratafies comercials, que es podran degustar adquirint un tiquet (5 euros).
La xocolata continuarà sent l’altra protagonista de la fira amb estands dedicats a una àmplia varietat de productes: cremes i rajoles de xocolata, torrons, bombons, neules, cacau en pols, roques, fruits secs, galetes, pastissos, etc. Les parades de l’espai firal estaran obertes de 10 a 20 h. La jornada es completarà amb les actuacions musicals dels combos de l’Escola Municipal de Música de Berga i el duet Figa, una ballada de swing amb Rumblin’ Jazz Band Quintet, un sopar ratafiaire i un concert amb Pascual i els Desnatats.
Ermínia Altarriba, regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Berga, ha destacat la importància de l’especialització de la fira i la bona acollida de la mostra per part dels paradistes i el públic assistent: "És una fira en què creiem molt i els paradistes que venen també, ja que se celebra a les portes de Nadal i molts productors aprofiten per presentar les novetats i els productes tradicionals, tant de xocolata com de ratafia". La regidora ha assenyalat que limitar la xifra de parades a una trentena permet protegir l’activitat comercial del certamen i garantir que les vendes siguin més atractives per als expositors.
Arnau Borràs, membre del Casal Panxo, ha explicat que enguany esperen la participació d’entre 50 i 60 ratafies participants al concurs. Borràs també ha esmentat que el jurat de la primera fase del concurs de ratafies artesanes comptarà amb sis persones: "Cada any intentem que el jurat estigui format per persones que foment part d’entitats de la comarca o d’altres casals i ateneus, així com de persones expertes del món de la ratafia i la gastronomia".
Festa de la ratafia artesana
La Festa de la Ratafia de Berga, impulsada pel Casal Panxo, inclou tastos de ratafies comercials i el tradicional concurs de ratafies artesanes, que constarà de dues fases: la fase eliminatòria que es farà al matí, a la plaça dels Països Catalans, i la fase final que es farà a la tarda, al local dels Castellers de Berga.
Per participar-hi, s’han habilitat diversos punts de recollida de les ratafies participants: Casal Panxo i Vins Simón (Berga), Queviures Bertran (Puig-reig), Cal Pensiró (Perafita), Ateneu Popular La Feixa (Navàs) i Casal popular Boira Baixa (Manlleu). Les entregues de ratafies es podran fer fins al 26 de novembre als punts de Berga i fins al 23 de novembre als punts situats fora de la ciutat.
La inscripció al concurs es pot formalitzar fins aquest dimecres, 26 de novembre, a través del web www.festaratafiaberga.cat. El preu és de 5 euros per cada ratafia presentada i es poden presentar un màxim de 4 ratafies per persona.
La festa de la Ratafia es completarà amb un sopar ratafiaire al local dels Castellers de Berga i un concert amb Pascual i els Desnatats, al Casal Panxo. Els tiquets pel sopar també es poden adquirir al web www.festaratafiaberga.cat.
