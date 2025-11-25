Finalitza la tercera fase de les obres de restauració del Museu del Ciment de Castellar de n’Hug
S’han reconstruït les voltes catalanes esfondrades d’una nau i s’han estabilitzat les peces ceràmiques de les voltes i les estructures que aguanten les cobertes de cinc naus adjacents a l’actual recorregut del museu
Regió7
L’Institut Català del Sòl (Incasòl) ha finalitzat la tercera fase de les obres de consolidació de les restes de l’antiga fàbrica Asland i actual Museu del Ciment del Clot del Moro, a Castellar de n’Hug (Berguedà). L’actuació sorgeix de l’encomana de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural i s’ha finançat amb fons Next Generation a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. S’han rehabilitat cinc espais diferents de l’antiga fàbrica, tot reconstruint les voltes esfondrades d’una nau i restaurant les peces ceràmiques de les voltes i estructures metàl·liques que aguanten les cobertes de cinc naus.
Les obres, que ha dirigit la UTE formada per les empreses Eddab Arquitectura, Masala Enginyering Consulting i Guitart Arquitectura i Associats, han costat 606.606 euros (sense IVA) i les ha executades Vallvia Dipco Asland. L’import total de l’encomana que fa l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural és de 998.410 euros (Iva inclòs), que inclou les despeses de gestió, el projecte i la direcció de les obres.
Adequació de cinc naus
El projecte de consolidació, redactat per Masala Enginyering Consulting i Guitart Arquitectura i Associats, ha consistit a adequar cinc naus que, quan la fàbrica de ciment estava en funcionament, servien com a magatzem de clínquer, nau de refinat de clínquer, nau de refinat de carbó, nau de preparació del carbó per als forns i vestidors. Aquests espais, adjacents a l’actual museu, permetran ampliar el recorregut de les visites.
Entre les diferents tasques que s’han dut a terme destaquen el desbrossament de la vegetació tant a l’interior de les naus com a les cobertes i la consolidació i restauració de les voltes catalanes que s’han anat ensorrant totalment o parcial al llarg dels anys. També s’han restaurat o substituït les estructures metàl·liques que suporten les cobertes.
Una fàbrica de ciment d’estil modernista
L’any 1901, Eusebi Güell, junt amb altres socis, van fundar la Compañía General de Asfaltos y Portland, S.A. Asland. L’any 1904, la companyia posaria en marxa la fàbrica de Castellar de n’Hug, on es fabricava ciment Portland a partir de la roca calcària de la zona.
L’edifici, d’estil modernista i declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, és obra de l’arquitecte Rafael Guastavino, conegut per popularitzar la volta catalana als Estats Units. Guastavino va utilitzar aquesta tècnica, junt amb el nou ciment, per a construir la fàbrica, donant-li el seu aspecte característic. Per adaptar-se i aprofitar l’orografia del terreny, l’edifici es va construir de forma esglaonada. D’aquesta manera es podia aprofitar la força de la gravetat per a facilitar i abaratir el procés de fabricació del ciment. A banda del pendent, la localització també els permetia poder aprofitar l’aigua del riu Llobregat, que es troba al costat.
L’any 1975, però, van decidir tancar la fàbrica de Castellar de n’Hug i traslladar la producció del ciment a Montcada i Reixac. L’any 2002 es va reobrir parcialment l’espai reconvertit en el Museu del Ciment, una de les seus del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.
- Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- Dos mossos eviten el suïcidi d’una adolescent quan estava a punt de saltar d’un pont sobre la carretera
- Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Robatori a punta de pistoles falses en un supermercat de Cardona: els tres lladres fugen en cotxe i els detenen a Callús
- Un assassí, narcotraficants coneguts i violadors: la policia demana ajuda per detenir els 10 fugitus més buscats
- D’on ve el calamar que mengem a Espanya?