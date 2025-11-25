Illetes d’emergència de Berga estan saturades de deixalles amb els nous contenidors amb xip
El Consell Comarcal del Berguedà treballa per corregir usos indeguts i conscienciar la ciutadania sobre el funcionament del servei
Les noves illetes d’emergència de Berga, amb contenidors tancats que s'obren amb clauers amb xip electrònic, ja presenten problemes d’incivisme. Van entrar en funcionament l'1 de novembre i les primeres setmanes s'han detectat nombrosos abandonaments de deixalles en diverses illetes d'emergència de la capital del Berguedà, una ciutat que on fa anys que es fa la recollida de residus porta a porta i que, per tant, aquests contenidors estan pensats per a les cases disseminades i per a les famílies que, puntualment, no poden treure els cubells del porta a porta en l’horari establert.
El problema amb què es troba el Consell Comarcal del Berguedà, que gestiona la recollida de residus, és el mal ús que molta gent fa d'aquestes illetes d'emergència, principalment a Berga, però també en altres poblacions de la comarca. "Ens trobem molts abandonaments de deixalles i estem treballant per revertir la situació", ha reconegut a Regió7 el conseller comarcal de Residus, Jesús Calderer. Un exemple és la imatge que presentava aquest dilluns la illeta de la plaça Gernika de Berga—al davant de l’institut Guillem de Berguedà—, amb diverses bosses fora dels contenidors, tal com es pot veure a la fotografia.
Sancions i revisió de bosses per identificar infractors
Jesús Calderer ha dit que la situació preocupa i que treballen per acabar amb aquesta deixadesa d'alguns berguedans. Per això recorda que el Consell Comarcal està treballant de bracet amb els ajuntaments, entre ells el de Berga, per sancionar als infractors —algunes ja tramitades a principis de mes— i perquè els informadors ambientals revisin bosses per identificar-ne els responsables.
Segons Calderer, aquest treball d’inspecció és clau també per detectar casos de persones que no estan donades d’alta al servei porta a porta perquè no paguen el rebut, i que, per tant, no disposen dels cubells. "Ens n’hem trobat i treballem per regularitzar-ho", assegura.
"És molt més senzill fer porta a porta que abocar a les illetes"
El Consell fa campanya de sensibilització per recordar que les illetes d’emergència són un recurs puntual i no pas una alternativa al sistema domiciliari: "És molt més senzill per fer el porta a porta traient la fracció que toca quan toca davant de casa que no pas anar a abocar la bossa a les illetes".
Jesús Calderer no creu que l’ús del clauer xipat sigui l’origen del problema, ja que "continua passant el mateix que passava amb les illetes antigues". La diferència, diu, és que abans els contenidors quedaven dins d'un tancat i les bosses d'escombraries no eren visibles des del carrer.
Més contenidors tancats a municipis sense porta a porta
A part de les illetes d'emergència dels municipis que com Berga fan el porta a porta, les 19 poblacions de la comarca sense recollida porta a porta que l'1 de novembre van estrenar també els nous contenidors tancats amb xip deixant enrere el model tradicional de contenidors, "el sistema està funcionant bé en general", assegura Jesús Calderer, "tot i que encara hi ha un període d’adaptació perquè la ciutadania s’hi acostumi", afirma.
Aquestes primeres setmanes estan servint per detectar necessitats puntuals. Per exemple, s’han instal·lat més contenidors a Borredà, Casserres o Montmajor, entre altres, i a Capolat s’ha ajustat el servei per respondre al volum de residus d’una casa rural que col·lapsava els punts existents.
