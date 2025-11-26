Nadal 2025
Berga transformarà l'església de Sant Francesc en un mercat de Nadal i tindrà una pista de patinatge
Ajuntament i teixit econòmic local aposten per una experiència amb 26 parades i actuacions a dins del temple, i una pista de gel sintètic per patinar a l'exterior, trenet i baixada de torxes
Neix a Berga un mercat de Nadal innovador i singular. Es farà a l'interior de l'església de Sant Francesc. Aquest espai de culte on es fan misses com la de Nadal i la dels Elois, tindrà un nou ús durant el cap de setmana de la Puríssima i el següent. En concret els dies 6, 7 i 8 i 12, 13 i 14 de desembre, l'església de Sant Francesc es convertirà en un espai comercial amb 26 parades, actuacions musicals com ara gòspel i jazz, i tallers infantils. El Mercat del Regal de Nadal es complementarà amb una pista de patinatge de gel sintètic a l'exterior de Sant Francesc (al costat de l'Escola Municipal de Música); amb un trenet que circularà entre la plaça Cim d'Estela (al passeig de la Indústria) i la plaça de la Creu (al capdamunt del passeig de la Pau); i amb una baixada de torxes des de Queralt.
Xavi Orcajo, que ha assumit el càrrec de president de Berga Comercial després de la renúncia per motius personals de Sandra Subirana i fins que s'esculli nou president, remarca que el Mercat del Regal de Nadal és "singular", perquè "no ens consta que a Catalunya s’hagi fet mai un mercat de Nadal dins d’una església". Segons ell, aquesta aposta permet "deslocalitzar les fires habituals de Berga" i portar el mercat en "un lloc que, malgrat el seu valor patrimonial, és poc visitat". Orcajo destaca que l’església de Sant Francesc és un recinte "icònic per al Nadal” i que permetrà redescobrir-la i donar-li l’activitat que es mereix. També defensa aquesta idea l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez: "Donarem valor a un lloc representatiu i simbòlic, però infravalorat". A més, remarca que serà un mercat organitzat "amb gust i tacte".
La iniciativa neix de la col·laboració publicoprivada entre Berga Comercial, ACEB, BRG Serveis, l’Ajuntament de Berga i els Amics de Sant Francesc, que han cedit l’espai. Segons la regidora de Promoció Econòmica, Ermínia Altarriba, la ciutat tenia "una assignatura pendent" en l’objectiu d’atraure visitants durant la campanya nadalenca, i aquesta fórmula "pensem que pot funcionar molt bé", assenyala.
26 parades amb oferta variada
El mercat comptarà amb 26 parades que aplegaran una oferta variada, amb propostes de decoració nadalenca, moda, complements, jocs, artesania i alimentació. L'objectiu, segons Xavi Orcajo, és "facilitar les compres als consumidors" i "retenir les compres de Nadal a Berga, ja que una part important d'aquesta despesa acostuma a marxa fora de la ciutat". A més, "serà una experiència de compra diferent, que segur que atraurà públic de la ciutat i de fora, perquè donem un valor afegit al Nadal berguedà".
El mercat es completarà amb un ampli programa d’activitats, amb tallers infantils diversos que es poden consultar als fulletons del Mercat del Regal de Nadal. A més, del 6 al 14 de desembre es podrà patinar sobre gel sintètic, pujar al trenet que circularà els dos caps de setmana del mercat, i l’entorn comptarà amb food trucks que reforçaran l’ambientació. La cloenda es farà el diumenge dia 14 amb una baixada de torxes des de Queralt fins a Sant Francesc. La inscripció val 10 euros i tindrà un component solidari a benefici de La Marató de TV3.
