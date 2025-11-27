75 anys d’una efemèride patumaire: els Gegants Nous de la Patum van triomfar en un concurs a Terrassa
El 2 de juliol de 1950, els Gegants Nous van participar en el Concurso Provincial de Gigantes i van tornar a Berga amb dos premis. Aquest divendres, es fa una xerrada a Berga per recordar aquest viatge
75 anys després, una història gairebé esborrada pel temps torna a agafar vida. El 2 de juliol de 1950, Terrassa va acollir el Concurso Provincial de Gigantes. Hi van desfilar gairebé una vintena de parelles de gegants d’arreu de la província de Barcelona, entre els quals hi havia els Gegants Nous de la Patum de Berga. Es van convertir en protagonistes d’un episodi singular de la seva història, ja que no només hi van participar sinó que van tornar a casa amb dos premis sota el braç. Uns diplomes que es conserven al Museu Comarcal de Berga i que són una finestra directa a aquell moment excepcional.
Ara, tres quarts de segle més tard, Berga recupera aquell fragment de memòria. Dins el cicle La peça del mes, Àgora Cultural Berga i l’àrea de Patrimoni Cultural i Museus de l’Ajuntament han programat una conferència que repassarà aquest moment de la història patumaire.
La xerrada anirà a càrrec de David Tristany, antropòleg, historiador i estudiós de la cultura popular berguedana. Amb el suport de documentació poc coneguda i fotografies de l’època, Tristany exposarà en què va consistir el concurs i què van els premis. Es farà aquest divendres, 28 de novembre, a les 7 de la tarda a la sala de plens de l’Ajuntament de Berga.
Paral·lelament, el Museu Comarcal de Berga inaugurarà una exposició temporal —del 28 de novembre al 19 de desembre— que permetrà veure de prop els diplomes originals i altres peces vinculades a la sortida dels Gegants Nous a Terrassa el 1950.
