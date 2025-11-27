Arrenca la mostra "10 min pels Drets Humans", amb la participació de centres educatius del Berguedà i l’Anoia
El projecte l'organitza la institució Síndic de Greuges de Catalunya i pretén que els joves reflexionin sobre els drets humans a partir de la realització d’un documental
Regió7
La institució del Síndic de Greuges de Catalunya ha organitzat la mostra 10 min pels Drets Humans, un projecte que convida els joves a reflexionar sobre la realitat social que els envolta i sobre l’estat dels drets humans al seu entorn, a través de l’elaboració d’un documental. Entre els quaranta centres educatius seleccionats d’arreu del país, hi participen l’escola FEDAC Xarxa de Berga i l’Institut de Vallbona d’Anoia, aportant la representació del Berguedà i l’Anoia.
La iniciativa s’adreça a alumnat de 3r i 4t d’ESO, així com de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, amb l’objectiu de fomentar el pensament crític sobre els drets humans. Els centres interessats van tenir fins al 31 d’octubre per inscriure’s a alguna de les quaranta places disponibles, i un cop tancat el període d’inscripció, els grups participants ja han començat a treballar en la fase creativa del projecte.
La mostra ofereix al professorat i a l’alumnat un seguiment acurat per part de professionals del món del cinema i del documental, amb l'objectiu de resoldre els dubtes que els puguin anar sorgint. A més, es faran tres trobades en línia per compartir experiències entre tots els grups participants. També s’ha lliurat material didàctic creat específicament per a l'ocasió.
Els documentals, d’un màxim de deu minuts, s’hauran de lliurar entre el 15 de març i l’1 d’abril de 2026. Un jurat format per la Júlia Betrian (Filmoteca de Catalunya), la directora i fundadora de l’associació les minúscules, Jana Montllor, i representants especialitzats del Síndic de Greuges triaran els tres millors treballs. Com a novetat, enguany s’hi incorpora també un membre del Consell Assessor Jove del Síndic per aportar la mirada juvenil al veredicte.
L'auditori del Cosmocaixa acollirà el 11 de maig de 2026 l’acte públic de lliurament de premis als tres guanyadors, en què es projectaran els documentals. Serà conduït per la creadora de continguts i operadora de càmera Kamala Prió. L’esdeveniment comptarà amb la presència de la síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas, i de l’adjunta d’infància, Aida C. Rodríguez.
Centres participants
A banda de l’escola FEDAC Xarxa de Berga i l’Institut de Vallbona d’Anoia, també hi participen centres d’arreu del país, com l’Institut Salvador Dalí (El Prat de Llobregat), la Deià Escola d’Art i Disseny (Barcelona), l’Institut Alexandre Galí (Sant Pere de Ribes), l’Institut Vallvera (Salt), l’Escola Pia Salt, Vedruna Xaloc Palamós, Sant Josep (Reus), l’Institut Maria de Bell-lloc (Bigues i Riells del Fai), La Salle Manlleu, l’Institut Samuel Gili i Gaya (Lleida), l’Escola IPSI (Barcelona), l’Institut Teresa Altet (Rubí) o l’Institut Escola Jacint Verdaguer (Sant Sadurní d'Anoia), entre molts d’altres.
Aquest programa se suma a les iniciatives de sensibilització sobre drets humans impulsades pel Síndic els darrers anys. El 2025, el projecte Tenim Veu buscava la cançó que es convertiria en l’himne dels drets dels infants a Catalunya, un concurs en què hi van participar quaranta grups d’infants d’arreu del territori i que va guanyar l’Escola Les Fontetes, de Cerdanyola del Vallès.
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Investiguen una possible agressió sexual de dos nens d'onze anys a un altre de només sis
- Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- Localitzada a La Llacuna una dona perduda dilluns a Pontons mentre buscava bolets
- Mor un membre dels Minyos de Terrassa en un accident laboral a Castellbisbal
- L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill