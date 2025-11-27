Gironella inaugura 8 pisos tutelats de la Fundació Sant Roc i completa la transformació de la residència
La fundació amplia fins a 12 els habitatges tutelats per a persones grans autònomes, que estan connectats amb la residència Sant Roc
La Fundació Sant Roc de Gironella ha inaugurat 8 nous pisos tutelats, ampliant fins a 12 els habitatges destinats a persones grans autònomes que necessiten un entorn més accessible i adaptat. Els pisos connecten amb la residència Sant Roc, un equipament que també pertany a la fundació i que ha completat un important procés de modernització.
En vint anys s’han invertit prop de 7 milions d’euros en la transformació de l’equipament. Les obres, segons ha explicat la directora de la residència, Montse Cutal, "han permès millorar l’accessibilitat, la seguretat i les condicions tant per als residents com per als professionals: nova cuina i menjador, escales d’emergència, espais d’evacuació i habitacions amb bany integrat".
L’alcalde de Gironella, David Font, ha remarcat que culmina un procés de dues dècades "de transformar completament una casa situada al centre del municipi que ha anat creixen i ampliant serveis per a la gent gran". Les obres dels darrers tres anys han suposat gairebé 3 milions d’euros d’inversió, dels quals 1,7 milions provenen dels fons europeus Next Generation, que ha canalitzat la Generalitat.
Aquest dijous, la consellera Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha visitat les dependències de la Fundació Sant Roc de Gironella i ha assenyalat "el compromís per seguir avançant cap a serveis públics d'excel·lència, de la mà d'entitats compromeses i amb bons equipaments per atendre les persones grans com ara la residència o els pisos tutelats, que són un model d'èxit". Ha acompanyat a la consellsera, la coordinadora territorial de Drets Socials i Inclusió de la Catalunya Central, Rocio Giráldez.
Els 8 pisos tutelats que s'han acabat les últimes setmanes s'afegeixen als 4 que van entrar en servei el 2008. Dels nous, alguns són individuals i altres són dobles, i tots estan destinats a persones amb autonomia física i cognitiva, però que tenen dificultats per viure als seus habitatges habituals, ja sigui per barreres arquitectòniques, manca de calefacció o distància del centre urbà. El cost aproximat d’un habitatge individual és de 650 euros mensuals, una quota que inclou lloguer, subministraments d'aigua, llum i calefacció, servei de neteja, teleassistència, impostos municipals i l’accés a un servei de la residència (ja sigui el dinar, rentar la roba o fer alguna de les activitats). En les properes setmanes, es faran les valoracions i entrevistes a les persones sol·licitants de pisos tutelats per adjudicar-los.
La Fundació Sant Roc de Gironella dona cobertura al conjunt del municipi i no preveu créixer més en capacitat, ja que considera que l’actual dimensió és l’adequada per atendre les necessitats de la ciutadania. En total, el centre disposa de 75 places residencials —totes ocupades— i 25 places de centre de dia. A més, hi ha un total de 12 pisos tutelats, amb capacitat per a 18 persones, i també el servei d’atenció domiciliària. La fundació atén a més de 100 persones i, segons ha destacat Montse Cutal, "és una plataforma de serveis per a la gent gran, capaç d’atendre les necessitats canviants".
