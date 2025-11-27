Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nadal amb valor afegit: Fundació La Llar i Productors del Berguedà consoliden l'aliança per al lots solidaris

El projecte, que compta amb el suport de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, uneix producte local i inclusió social

Presentació dels lots de Nadal solidaris de la Fundació La Llar i Productors del Berguedà, amb la col·laboració de l'Agència de Desenvolupament

Presentació dels lots de Nadal solidaris de la Fundació La Llar i Productors del Berguedà, amb la col·laboració de l'Agència de Desenvolupament / Anna Costa

Anna Costa

Anna Costa

Berga

La Fundació La Llar del Berguedà i productors de la comarca renoven un any més la seva aliança per impulsar els lots de Nadal solidaris, una iniciativa que combina inclusió social, consum de proximitat i promoció del producte local. En total, 16 productors de la comarca participen en aquesta nova edició aportant els seus aliments i elaboracions (per exemple galetes, xocolata, mel, pasta o melmelada, entre altres).

L’Agència de Desenvolupament del Berguedà actua com a enllaç entre Productors del Berguedà i La Llar (que treballa amb persones amb diversitat funcional i promou la inclusió laboral); i s'encarrega tant de la imatge gràfica de la campanya com de la promoció dels lots. Segons el seu president, Sebastià Prat, és una campanya que reforça diversos valors: "Per les festes nadalenques remarquem que a la comarca es fa molt bon producte i que els lots de La Llar tenen un component social important. Lliguem consum de proximitat, sostenible i de qualitat amb un projecte arrelat al territori".

L’Agència aprofita la iniciativa per seguir consolidant la marca De la terra del Berguedà, que busca homogeneïtzar criteris d’imatge i reforçar la presència de la B de Berguedà en tots els productes locals. La campanya dels lots nadalencs de La Llar ja incorpora aquesta nova identitat visual.

Lots a mida i feina per a persones amb discapacitat

La gerent de la Fundació La Llar, Ester Comellas, celebra la continuïtat del projecte: "Estem molt contents de tornar a impulsar aquesta aliança d’inclusió i territori. Agraïm a les empreses que, any rere any, confien en nosaltres per preparar els lots dels seus treballadors".

La Fundació i els productors consensuen cada any diversos lots mostra, disponibles al catàleg de la pàgina web fundaciolallar.cat i el seu Instagram. Si cap proposta no s’ajusta al que busca el client, es poden crear lots personalitzats triant entre un ampli ventall d’articles. "Les empreses o particulars interessats en els lots, ens poden contactar per correu (info@fundaciolallar.cat) o per telèfon i els informarem, els farem pressupost, els muntarem els lots i els servirem la comanda", explica Ester Comellas.

Alguns dels productes de Productors del Berguedà que participen amb els lots de La Llar

Alguns dels productes de Productors del Berguedà que participen amb els lots de La Llar / Anna Costa

La preparació dels lots la porta a terme l’equip de manipulats de La Llar, format per persones amb discapacitat. Segons la gerent, "és on hi ha la part social: la preparació ens ocupa diversos dies i genera llocs de treball reals i remunerats".

Vendes el 2024: 500 lots i 2.000 euros

Els lots tenen preus molt diversos i l’any passat se’n van vendre 500, generant uns 2.000 euros de beneficis, destinats tant a nòmines com a millores del Centre Especial de Treball. La previsió per a aquest any és igualar o superar les xifres. Un any més es compta també amb la col·laboració de la Dolceria Pujol, amb el seu torró solidari.

Ester Comellas subratlla que la iniciativa és positiva per a totes les parts: "Als productors els dona visibilitat i a nosaltres ens permet apostar per un lot 100% de territori". Aquesta és ja la cinquena edició del projecte, que creix any rere any.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
  2. Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
  3. Investiguen una possible agressió sexual de dos nens d'onze anys a un altre de només sis
  4. Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada
  5. Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
  6. Localitzada a La Llacuna una dona perduda dilluns a Pontons mentre buscava bolets
  7. Mor un membre dels Minyos de Terrassa en un accident laboral a Castellbisbal
  8. L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill

El dissenyador de la planta de biogàs de Sant Mateu, a tocar de Súria, assegura que estarà «en una ubicació ideal, logística i ambiental»

El dissenyador de la planta de biogàs de Sant Mateu, a tocar de Súria, assegura que estarà «en una ubicació ideal, logística i ambiental»

Nadal amb valor afegit: Fundació La Llar i Productors del Berguedà consoliden l'aliança per al lots solidaris

Nadal amb valor afegit: Fundació La Llar i Productors del Berguedà consoliden l'aliança per al lots solidaris

Fort descens de les temperatures a la Catalunya central: el Bages es desperta amb -6ºC

Fort descens de les temperatures a la Catalunya central: el Bages es desperta amb -6ºC

Inversions per la Solsona del 2026: deixalleria nova, xarxa d'aigua i més nínxols

Inversions per la Solsona del 2026: deixalleria nova, xarxa d'aigua i més nínxols

Pujada salarial dels funcionaris: què ofereix el Govern, a quants treballadors afecta i quan es cobraria

Pujada salarial dels funcionaris: què ofereix el Govern, a quants treballadors afecta i quan es cobraria

Junts d'Igualada reclama al govern que resolgui la manca de calefacció de l'institut Mercader

Junts d'Igualada reclama al govern que resolgui la manca de calefacció de l'institut Mercader

Una cinquantena de persones de Sant Joan de Vilatorrada visiten Campllong per participar en una cargolada

Una cinquantena de persones de Sant Joan de Vilatorrada visiten Campllong per participar en una cargolada

Premis Ondas 2025: tots els guardonats i els millors moments de la gala

Tracking Pixel Contents