Nadal amb valor afegit: Fundació La Llar i Productors del Berguedà consoliden l'aliança per al lots solidaris
El projecte, que compta amb el suport de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, uneix producte local i inclusió social
La Fundació La Llar del Berguedà i productors de la comarca renoven un any més la seva aliança per impulsar els lots de Nadal solidaris, una iniciativa que combina inclusió social, consum de proximitat i promoció del producte local. En total, 16 productors de la comarca participen en aquesta nova edició aportant els seus aliments i elaboracions (per exemple galetes, xocolata, mel, pasta o melmelada, entre altres).
L’Agència de Desenvolupament del Berguedà actua com a enllaç entre Productors del Berguedà i La Llar (que treballa amb persones amb diversitat funcional i promou la inclusió laboral); i s'encarrega tant de la imatge gràfica de la campanya com de la promoció dels lots. Segons el seu president, Sebastià Prat, és una campanya que reforça diversos valors: "Per les festes nadalenques remarquem que a la comarca es fa molt bon producte i que els lots de La Llar tenen un component social important. Lliguem consum de proximitat, sostenible i de qualitat amb un projecte arrelat al territori".
L’Agència aprofita la iniciativa per seguir consolidant la marca De la terra del Berguedà, que busca homogeneïtzar criteris d’imatge i reforçar la presència de la B de Berguedà en tots els productes locals. La campanya dels lots nadalencs de La Llar ja incorpora aquesta nova identitat visual.
Lots a mida i feina per a persones amb discapacitat
La gerent de la Fundació La Llar, Ester Comellas, celebra la continuïtat del projecte: "Estem molt contents de tornar a impulsar aquesta aliança d’inclusió i territori. Agraïm a les empreses que, any rere any, confien en nosaltres per preparar els lots dels seus treballadors".
La Fundació i els productors consensuen cada any diversos lots mostra, disponibles al catàleg de la pàgina web fundaciolallar.cat i el seu Instagram. Si cap proposta no s’ajusta al que busca el client, es poden crear lots personalitzats triant entre un ampli ventall d’articles. "Les empreses o particulars interessats en els lots, ens poden contactar per correu (info@fundaciolallar.cat) o per telèfon i els informarem, els farem pressupost, els muntarem els lots i els servirem la comanda", explica Ester Comellas.
La preparació dels lots la porta a terme l’equip de manipulats de La Llar, format per persones amb discapacitat. Segons la gerent, "és on hi ha la part social: la preparació ens ocupa diversos dies i genera llocs de treball reals i remunerats".
Vendes el 2024: 500 lots i 2.000 euros
Els lots tenen preus molt diversos i l’any passat se’n van vendre 500, generant uns 2.000 euros de beneficis, destinats tant a nòmines com a millores del Centre Especial de Treball. La previsió per a aquest any és igualar o superar les xifres. Un any més es compta també amb la col·laboració de la Dolceria Pujol, amb el seu torró solidari.
Ester Comellas subratlla que la iniciativa és positiva per a totes les parts: "Als productors els dona visibilitat i a nosaltres ens permet apostar per un lot 100% de territori". Aquesta és ja la cinquena edició del projecte, que creix any rere any.
