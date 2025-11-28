Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Corrida de Puig-reig tindrà per primera vegada tres dones bandereres

Aina Pareja Torres, serà la banderera dels rucs; Carme Rosell Noguera, la dels cavalls; i Francesca Dolla Capellas portarà la bandera de les mules

Les tres bandereres amb el diploma, acompanyades de l'alcaldessa i del regidors i regidores

Les tres bandereres amb el diploma, acompanyades de l'alcaldessa i del regidors i regidores / Ajuntament de Puig-reig

Regió7

Puig-reig

Les bandereres de la festa de La Corrida de Puig-reig seran per primera vegada tres dones. Els noms de les bandereres es van aprovar per unanimitat al ple d'aquest dijous a l'Ajuntament de Puig-reig.

La tradicional festa, que se celebrarà el 16, 17 i 18 de gener, estarà marcada per un fet destacable a la història de La Corrida i és que mai fins ara tres dones juntes havien fet de bandereres. S'han nomenat Aina Pareja Torres com banderera dels rucs; Carme Rosell Noguera serà la representant dels cavalls; i Francesca Dolla Capellas (Francisqueta) portarà la bandera de les mules.

Aina Pareja (esquerra), Carme Rosell i Francesca Dolla

Aina Pareja (esquerra), Carme Rosell i Francesca Dolla / Ajuntament de Puig-reig

La proposta, presentada per l’Associació de La Corrida, va rebre el suport unànime de tots els grups polítics. Després de l’aprovació, les tres bandereres van rebre el diploma de reconeixement i, de manera simbòlica, les banderes que lluiran durant els dies de la festa.

TEMES

  1. Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
  2. L'alcalde de Manresa és el setè amb el sou més elevat de Catalunya
  3. La Catalunya Central es prepara per a la campanya de nevades reforçant la coordinació: «L'estratègia consisteix a anticipar-nos»
  4. Núria Parlon: 'Les rates es menjaven les instal·lacions del parc de Bombers de la Catalunya Central
  5. El millor formatge de búfala del món fet a Moià, nascut d’uns inicis difícils: 'Ens costava molt de vendre
  6. Dos incidents a la C-16 en sis minuts de diferència
  7. El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
  8. Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada

Mig miler d'alcaldes reivindiquen des de Montserrat la importància del municipalisme en un moment de "desencís"

Mig miler d'alcaldes reivindiquen des de Montserrat la importància del municipalisme en un moment de "desencís"

Un jutjat anul·la l'acomiadament d'un professor de la UdG arran d'una denúncia per assetjament i obliga a readmetre'l

Un jutjat anul·la l'acomiadament d'un professor de la UdG arran d'una denúncia per assetjament i obliga a readmetre'l

Sant Joan de Vilatorrada comença a senyalitzar els noms i renoms històrics de les cases

Sant Joan de Vilatorrada comença a senyalitzar els noms i renoms històrics de les cases

El saló SAGA obre les portes de l'edició "més reivindicativa" que tindrà el primer torneig de Super Smash Bros en català

El saló SAGA obre les portes de l'edició "més reivindicativa" que tindrà el primer torneig de Super Smash Bros en català

Les Angles, el poble estació al cor del Capcir, obre la temporada amb l’icònic Pont de neu rehabilitat

Les Angles, el poble estació al cor del Capcir, obre la temporada amb l’icònic Pont de neu rehabilitat

Presó provisional sense fiança per al principal sospitós del crim d’Helena Jubany

Presó provisional sense fiança per al principal sospitós del crim d’Helena Jubany

Balsareny omplirà la plaça de la Mel de productes artesans i activitats lúdiques

Balsareny omplirà la plaça de la Mel de productes artesans i activitats lúdiques

La Corrida de Puig-reig tindrà per primera vegada tres dones bandereres

La Corrida de Puig-reig tindrà per primera vegada tres dones bandereres
Tracking Pixel Contents