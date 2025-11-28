La Corrida de Puig-reig tindrà per primera vegada tres dones bandereres
Aina Pareja Torres, serà la banderera dels rucs; Carme Rosell Noguera, la dels cavalls; i Francesca Dolla Capellas portarà la bandera de les mules
Regió7
Les bandereres de la festa de La Corrida de Puig-reig seran per primera vegada tres dones. Els noms de les bandereres es van aprovar per unanimitat al ple d'aquest dijous a l'Ajuntament de Puig-reig.
La tradicional festa, que se celebrarà el 16, 17 i 18 de gener, estarà marcada per un fet destacable a la història de La Corrida i és que mai fins ara tres dones juntes havien fet de bandereres. S'han nomenat Aina Pareja Torres com banderera dels rucs; Carme Rosell Noguera serà la representant dels cavalls; i Francesca Dolla Capellas (Francisqueta) portarà la bandera de les mules.
La proposta, presentada per l’Associació de La Corrida, va rebre el suport unànime de tots els grups polítics. Després de l’aprovació, les tres bandereres van rebre el diploma de reconeixement i, de manera simbòlica, les banderes que lluiran durant els dies de la festa.
