El despreniment d'unes plaques del fals sostre de la biblioteca de Berga obliga a tancar-la temporalment
La incidència, probablement relacionada amb l’ancoratge de les plaques, fa que l'equipament tanqui aquest divendres i dissabte per inspeccionar-lo i per motius de seguretat
Regió7
La biblioteca Ramon Vinyes i Cluet de Berga ha hagut de tancar provisionalment després que aquest dijous a la nit hi hagués un despreniment plaques del fals sostre de la sala principal de la planta baixa de l'equipament. Els fets van ocórrer pels volts de les 22.30 h, quan l’equipament ja estava tancat al públic.
Aquest matí, els serveis tècnics municipals s’han desplaçat fins a la biblioteca per avaluar l’abast de la incidència i investigar-ne les causes. Les primeres inspeccions apunten que el problema podria estar relacionat amb l’ancoratge de les plaques afectades.
Per motius de seguretat i per tal de revisar també la resta de plantes, la biblioteca romandrà tancada durant aquest divendres i dissabte, 29 i 30 de novembre. Segons ha informat l'Ajuntament de Berga, el servei reobrirà tan aviat com sigui possible i es garanteixi la seva seguretat. Des del consistori demanen disculpes per les molèsties que aquesta situació pugui ocasionar als usuaris.
