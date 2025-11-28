La Fia-faia i les Falles del Pirineu celebren 10 anys com a Patrimoni de la Humanitat amb un repic de campanes, dilluns
La iniciativa recorda la inclusió de 63 pobles dels Pirineus a la llista de la Unesco l'1 de desembre del 2015 i la revitalització de la tradició
Aquest pròxim dilluns, 1 de desembre del 2025, es compleixen 10 anys de la declaració de les Falles dels Pirineus com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, per la Unesco. El reconeixement incloïa també la Fia-faia de Bagà i de Sant Julià de Cerdanyola, les úniques poblacions de la candidatura que celebren la tradicional baixada de torxes pel solstici d'hivern (el 24 de desembre). A la resta de poblacions aquesta festa del foc es fa pel solstici d'estiu (per Sant Joan).
Per commemorar el desè aniversari, aquest dilluns a les 6 de la tarda repicaran les campanes dels campanars de la majoria de pobles fallaires. A Bagà sonaran les campanes de l'església de Sant Esteve i a Sant Julià de Cerdanyola també repicaran les campanes de l'església, on mitja hora abans (17.30 h) s'ha convocat al veïnat amb un manadet de Fia-faia per fer entre tots una faia i cremar-la. Després, es repartirà coca i xocolata pels assistents.
El reconeixement del Patrimoni de la Humanitat va ser per la crema de falles, haros i brandons pels solsticis a 63 pobles de Catalunya, Occitània, Andorra i Aragó i es va definir com un dels màxims exponents del patrimoni cultural de la serralada pirinenca. Des de la seva inclusió a la llista de la UNESCO l’1 de desembre del 2015, les festes han rebut un impuls important i, de fet, una trentena de municipis més han recuperat o introduït la tradició al seu calendari, reforçant així la presència i el valor cultural de les falles del Pirineu.
En aquest context, la Coordinadora de Fallaires de Catalunya ha fet un pas més en la formalització de la representació del sector amb la creació de la Federació de Municipis, Entitats Municipals i Associacions dedicades a l’organització de falles. El baganès Xavier Pedrals, portaveu de la federació, ha explicat que aquesta constitució permetrà afrontar dificultats comunes i facilitarà el contacte amb les administracions: "Som municipis modestos dins de l’àmbit català i junts fem més força, reforcem la comunitat fallaire".
Amb motiu del desè aniversari, la localitat de Les va acollir a l'octubre la Trobada Internacional de Fallaires, amb la participació de més d’un centenar de persones que van seguir diverses conferències sobre el món fallaire. També es va acordar, a petició de Xavier Pedrals, fer repicar les campanes el dia 1 de desembre a tots els municipis fallaires.
Consulta el programa d'actes de la Fia-faia d'enguany a Bagà i Sant Julià de Cerdanyola:
Programa d'actes de la Fia-faia 2025Programa d'actes de la Fia-faia 2025
