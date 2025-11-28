La llista d'espera de primeres visites de Ginecologia a Berga baixa a la meitat
El gerent de Salut a la Catalunya central, Toni Sánchez, explica que ja són possibles al Solsonès les interrupcions voluntàries d'embaràs farmacològiques
El santjoanenc Toni Sánchez ha dedicat el seu primer any com gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central i director dels serveis territorials d’aquesta àrea a la regió a “escoltar, aprendre, entendre el territori i posar les persones, tant els professionals com la ciutadania, en el nucli de la gestió”. Així ho explica en els següents línies, segona part de l’extensa entrevista concedida a aquest diari per l’aniversari, en què subratlla la seva prioritat: “garantir que el sistema sigui més proper i equitatiu”.
Sánchez vol que els usuaris, “visquin on visquin, tinguin accés a una atenció de qualitat”. Alhora, durant el segon curs en el càrrec que ocupa des de novembre de 2024, pretén “posar les bases per transformar el model” actual, amb l’objectiu “que sigui més resolutiu i sostenible”. Aquest és el pla, d’acord. Però, quines mesures han estat aplicades en aquests 12 mesos de feina? I en quins àmbits invertiran preferentment esforços el seu equip i ell mateix en el futur més immediat? El gerent de Salut ho desgrana aquí, punt per punt.
Impulsos i inversions
“En aquest apartat més general, cal destacar l’aprovació de la unitat d’intervencionisme cardíac a Althaia. La inversió per dotar de tecnologia punta la nova farmàcia de Sant Joan de Déu ha estat igualment rellevant. Quant a l’atenció primària, hem de recordar que inaugurarem el centre (CAP) de Sant Fruitós de Bages la pròxima primavera i que hem desencallat els de Santpedor i Monistrol de Montserrat".
La primària de la regió podria atendre més del 50% d'urgències que arriben a l'hospital
Ginecologia al Berguedà
“Vam observar que hi havia un problema evident amb l’espera per a Ginecologia. Des de la regió, vam intervenir perquè es donés una reorganització del servei i es firmés un conveni de col·laboració entre els hospitals de Berga i Manresa. El balanç és molt positiu. S’ha produït una reducció que supera el 50% en les llistes per a les primeres visites, allà on vam detectar el desajust”.
Altres convenis de col·laboració
“Hem de consolidar el conveni entre Berga i Manresa per a Oftalmologia. I també el que regula el tractament dels trastorns cognitius entre Berga, de nou, i Sant Andreu Salut. Tampoc aquí hauria d’haver-hi llistes d’espera”.
Interrupció de l’embaràs al Solsonès
“Pel que fa al que anomenem ‘cartera de serveis’, hem implementat recentment les interrupcions voluntàries de l’embaràs farmacològiques al Solsonès. D’aquesta manera, aquesta pràctica ja es pot dur a terme a la comarca des de la màxima proximitat”.
L’equilibri entre urgències i primària
“Hem d’informar adequadament dels recursos assistencials que poden donar una millor resposta a les persones que tenen una urgència sanitària. Volem que la ciutadania sàpiga a quin centre ha d’anar segons el que necessiti en cada ocasió. La porta única a les urgències va molt bé a Osona. Al sector del Bages, el Berguedà, el Solsonès i el Moianès, estem treballant per perfeccionar el circuit, ordenant l’atenció per a cada moment i comunicant-ho correctament als habitants. L’hospital no és el lloc més adient per a la majoria d’urgències. Més del 50% de les consultes es podrien solucionar als CAPs, els punts d’atenció continuada o els centre d’urgències d’atenció primària (CUAPs)”.
Escassa vacunació
“Les ràtios de vacunació a la regió estan per sota de la mitjana a Catalunya. Hem de millorar la cobertura, sobretot si ens fixem en la població més vulnerable: persones amb malalties cròniques, gent gran o institucionalitzada... La vacuna és el millor sistema que tenim per protegir-nos de malalties respiratòries quan arriba el pic de l’hivern. Ens preocupa -i ens ocupa- insistir en aquesta mesura preventiva”.
Massa burocràcia
“Ens agradaria avançar a un ritme més alt en molts projectes, però encara no pot ser. La complexitat del sistema i els processos administratius fan que determinats objectius requereixin temps. Sigui com sigui, no podem perdre el rumb. És la contraposició que fa el president del Comitè d'avaluació, innovació i reforma operativa del sistema de Salut (Cairos), Manel del Castillo, entre la funció pública -allò que tenim- i la gestió pública -el destí cap al qual hem de progressar-.
Ecosistema per als professionals
“En aquest territori, ens costa captar professionals que s’hi vulguin quedar. La ruralitat no s’entén com un element atractiu. Aquest inconvenient s’ha de combatre més enllà de l’àmbit estricte de la salut. Tothom hi juga un paper. Si volem que la gent s’hi quedi, s’han d’esforçar els ens locals, amb polítiques més seductores; han de millorar els transports, l’educació, la cultura, el lleure...”.
Sanitat per a tothom
“La proximitat és una eina de gestió. Quan escoltes, quan visites els equips i entens les seves realitats sobre el terreny... prens decisions més encertades. Si consolidem la transformació en què estem immersos, cada professional i cada ciutadà sentirà que la Regió Sanitària Catalunya Central està amb ell i per ells. Hem de donar l’oportunitat d’utilitzar els serveis dels hospitals amb més expertesa per resoldre aquelles patologies amb major complexitat”.
