Berga ret homenatge a Emili Porta amb una làpida commemorativa al cementiri municipal
Es vol recordar l’arquitecte que va definir part del paisatge urbà berguedà
Regió7
Berga ha homenatjat aquest dissabte a l’arquitecte Emili Porta i Galobart (1886-1963) amb la col·locació d’una làpida al nínxol 479 del cementiri municipal de la ciutat, on reposen les seves despulles. Emili Porta, que va ser arquitecte municipal, va deixar una profunda empremta urbanística, arquitectònica i paisatgística a la ciutat.
La nova làpida, de color negre, inclou el disseny de la casa consistorial projectada pel mateix Porta, així com el seu nom complet, les dates de naixement i defunció i la inscripció "arquitecte municipal de Berga".
L’acte d’inauguració ha comptat amb la participació d’Irene Puig, benefactora del llegat d’Emili Porta; d'Ivan Sànchez, alcalde de Berga; de Màrius Rubiralta, estudiós i professor emèrit de la UB; i del dissenyador Salvador Vinyes.
