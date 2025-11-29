Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Berga ret homenatge a Emili Porta amb una làpida commemorativa al cementiri municipal

Es vol recordar l’arquitecte que va definir part del paisatge urbà berguedà

S'ha col·locat una làpida per homenatjar Emili Porta al cementiri de Berga

S'ha col·locat una làpida per homenatjar Emili Porta al cementiri de Berga / Ajuntament de Berga

Regió7

Berga

Berga ha homenatjat aquest dissabte a l’arquitecte Emili Porta i Galobart (1886-1963) amb la col·locació d’una làpida al nínxol 479 del cementiri municipal de la ciutat, on reposen les seves despulles. Emili Porta, que va ser arquitecte municipal, va deixar una profunda empremta urbanística, arquitectònica i paisatgística a la ciutat.

La nova làpida, de color negre, inclou el disseny de la casa consistorial projectada pel mateix Porta, així com el seu nom complet, les dates de naixement i defunció i la inscripció "arquitecte municipal de Berga".

S'ha col·locat una làpida per homenatjar Emili Porta al cementiri de Berga

S'ha col·locat una làpida per homenatjar Emili Porta al cementiri de Berga / Ajuntament de Berga

L’acte d’inauguració ha comptat amb la participació d’Irene Puig, benefactora del llegat d’Emili Porta; d'Ivan Sànchez, alcalde de Berga; de Màrius Rubiralta, estudiós i professor emèrit de la UB; i del dissenyador Salvador Vinyes.

