Gironella llueix amb el mercat de Nadal i la nova il·luminació del nucli antic
El mercat de Nadal, ja consolidat, incorpora enguany una zona gastronòmica amb foodtrucks
Un compte enrere cantat a cor en una plaça de l'Estació plena, cinc, quatre, tres, dos, un... i Gironella es va il·luminar de festa. El Nadal, d'uns anys ençà, es viu de manera especial a la població. El mercat, la il·luminació especial que hi ha i les activitats que s'hi programen l'han convertit en pocs anys en un referent a la Catalunya interior. Els centenars de persones que divendres al vespre van fer cap a l'encesa de llums ho corroboren. El mercat arriba a la cinquena edició i enguany, l'Ajuntament ha fet un esforç més gran per il·luminar diferents parts del poble.
El mercat està obert del 28 de novembre al 21 de desembre, amb més de setanta paradistes, artesans, productors locals que hi participen diferents dies, un espai gastronòmic i una zona infantil amb activitats programades. L’obertura del mercat ha coincidit amb l’encesa de llums permet veure el nou espectacle lumínic que donarà color a la Vila durant les festes, amb atenció especial al bell nucli antic de la població que aquests dies ressalta de manera especial. També s'il·lumina l'avinguda Catalunya, que és de les parts més comercials, i altres espais puntuals.
La zona gastronòmica que complementa el mercat és una altra de les novetats d'aquesta edició 2025 amb foodtrucks. I les activitats permetran gaudir d’espectacles escènics, tallers infantils, audicions i la ja consolidada macrocantada de nadales, entre d’altres. L’espai del mercat de Nadal obrirà cada divendres a les 16 h i tancarà a les 20 h. L’horari segueix a partir de dissabte, diumenge i festius a partir de les 11 h a les 14 h i de 16:30 h a 20 h.
