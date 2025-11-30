Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Fira de la Xocolata i la Ratafia omple d'ambient el centre de Berga

La jornada de dissabte va tenir bona afluència d'expositors i de visitants. El concurs de ratafies artesanes en va rebre 56 i el primer premi se'l va endur Sergi Hinojo

Guanyadors del concurs de ratafia artesana

Guanyadors del concurs de ratafia artesana / Arxiu particular

Helena Carbonell

Berga

La Fira de la Xocolata i la Ratafia de Berga va omplir aquest dissabte el centre de la capital del Berguedà d’aromes nadalencs a les portes del desembre i poques setmanes abans de Nadal. El certamen va comptar amb una trentena d’expositors dedicats als dos protagonistes de la jornada: el licor d’herbes i la xocolata. La regidora de Promoció Econòmica de Berga, Ermínia Altarriba, destacava que «és una fira consolidada i la majoria dels expositors repeteixen cada any perquè aquí troben un bon ambient, ja que ve molta gent i també poden fer negoci».

Arnau Borràs, membre del Casal Panxo, entitat que organitza la fira juntament amb el consistori, explicava que de les 56 ratafies que es van presentar a la 16a edició del concurs, una quinzena van passar la primera fase eliminatòria. Aquestes ratafies van competir pel primer premi, que es va endur Sergi Hinojo. El segon premi va ser per a Alex Lemonche, i la ratafia artesna de Toni Malé va tenir una menció especial.

