BeGI debat el futur del partit i la seva relació amb Aliança Catalana
Berga Grup Independent celebrarà aquest dimecres una assemblea per plantejar quin rumb agafa la formació i la seva organització interna si es produís una sortida de Judit Vinyes
Berga Grup Independent (BeGI) celebrarà aquest dimecres una assemblea decisiva per debatre el rumb del partit i la possible aproximació a Aliança Catalana. Segons ha pogut saber Regió7, a la reunió es posarà sobre la taula la relació amb Aliança, ja sigui de la líder de BeGI, Judit Vinyes, o també de d'altres membres de la formació.
Consultats per aquest diari, han declinat fer declaracions tant Judit Vinyes com Lluís Minoves, que són els dos regidors que té BeGI a l'Ajuntament de Berga, a l'oposició. "Tot quedarà decidit a l’assemblea", han coincidit a remarcar, fet que evidencia la importància d’aquesta trobada per al futur immediat de BeGI a la ciutat, ja que podria definir la nova trajectòria política del partit i com s'organitzaria a l’Ajuntament de Berga fins a acabar aquest mandat 2023-2027.
Aliança Catalana compta actualment amb "un bon nombre" d'afiliats del Berguedà, segons fonts del partit. Tot i que no han volgut concretar la xifra, han assegurat que "s'han multiplicat per tres en un any i esperem que amb pocs temps puguem arribar a la cinquantena". Xavi López, marit de Judit Vinyes, és un dels vocals del Berguedà al Comitè Executiu d’Aliança Catalana al Bages-Berguedà (juntament amb Anna de Haro). López i Vinyes van assistir junts al sopar d'Aliança a la regió central que es va fer la setmana passada a Manresa.
La trajectòria de BeGI
Berga Grup Independent (BeGI) va néixer com una agrupació d’electors. La iniciativa va recollir més de 1.200 signatures de suport per presentar-se a les eleccions municipals del maig del 2023. En els seus primers comicis, BeGI va aconseguir 840 vots (13,40 %) i representació a l'Ajuntament de Berga amb dos regidors: Judit Vinyes i Lluís Minoves. Des d’aleshores, BeGI (que el novembre del 2024 es va formalitzar com a partit polític) s’ha situat a l’oposició, igual que Junts i que el PSC. Sovint ha col·laborat amb l’equip de govern (CUP i ERC), per exemple a l'hora d'aprovar els pressupostos municipals, a canvi de compromisos sobre projectes proposats per BeGI.
