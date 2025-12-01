La Federació de Natació demana a l’Ajuntament de Berga que fixi serveis mínims al Tossalet per garantir els cursets de natació
La vaga indefinida convocada pel sindicat CGT impedeix el funcionament normal del centre esportiu municipal
Regió7
La Federació Catalana de Natació, que gestiona el Centre Esportiu Municipal El Tossalet de Berga, reclama a l’Ajuntament de Berga que estableixi serveis mínims per garantir la continuïtat dels programes municipals i comarcals de natació escolar, així com la resta de cursets de natació i les activitats aquàtiques dirigides a col·lectius amb diversitat funcional.
Segons la Federació, la vaga indefinida convocada per la CGT —que es manté sense avenços en la negociació— està afectant greument el desenvolupament de projectes com el de natació escolar De cap a l’aigua i sessions específiques per a col·lectius vulnerables. Per això, demanen a l'equip de govern municipal que utilitzi les seves potestats per protegir aquests serveis essencials.
En un comunicat, la Federació de Natació recorda que el conflicte continua encallat perquè, segons afirmen els gestors del Tossalet, "la CGT ha condicionat qualsevol acord a la readmissió dels treballadors acomiadats per la instal·lació no autoritzada d’un dispositiu de videogravació no autoritzat al vestidor masculí del personal". I segons deixa clar el comunicat, "la Federació no pot readmetre persones que han vulnerat drets fonamentals". Tot i això, són conscients dels perjudicis de la vaga, del bloqueig i de l'impacte sobre els usuaris, per això insisteixen que la intervenció de l’Ajuntament és necessària.
Segons el comunicat de la Federació, "els motius oficials de la vaga —la pèrdua de poder adquisitiu i la precarització de les condicions laborals— no haurien estat comunicats prèviament per la CGT. A més, el sindicat hauria rebutjat la mediació proposada pel Departament de Treball de la Generalitat. Paral·lelament, la majoria de la plantilla, 18 dels 22 treballadors, va signar un comunicat en què manifestava no compartir els motius exposats pel sindicat". La Federació denuncia que la CGT ha mantingut aquesta posició al llarg de tot el procés de negociació impulsat per l’Ajuntament de Berga, amb el suport del Servei de Mediació del Consell Comarcal. Asseguren que "el sindicat ha condicionat qualsevol possible acord a la readmissió dels treballadors acomiadats", un punt que la Federació considera inacceptable i que ha impedit avançar cap a una solució.
