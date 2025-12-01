Vandalitzen dos contenidors intel·ligents a l’illeta d’emergència de Bagà
La destrucció dels dispositius d’obertura manté dos contenidors oberts i evidencia que els problemes d’incivisme i de gestió de residus continuen sense resoldre’s a la població, on es a implantar el sistema de recollida porta a porta el 2018
Els contenidors de l’illeta d’emergència de Bagà, ubicada al polígon industrial, va patir un acte vandàlic fa dues setmanes. L'autoria dels fets es deconeix, però van rebentar la pantalla intel·ligent de dos contenidors utilitzant una eina de tall. Concretament, dels contenidors d'envasos i de paper es van endur el dispositiu on els usuaris col·loquen el clauer amb xip per obrir els nous contenidors tancats (pensats per a cases disseminades o per a les famílies que, puntualment, no poden treure en l'horari establert els cubells del porta a porta, que és el model de recollida a Bagà des de fa set anys).
La desaparició del sistema d’obertura ha deixat oberts els contenidors afectats i, des de llavors, moltes persones hi introdueixen bosses a través del forat que ha quedat, a part de fer servir la boca del contenidor. L'alcalde de Bagà, Lluís Casas, ha explicat que s'ha informat al Consell Comarcal del Berguedà de la incidència (que és l'ens que gestiona la recollida de residus), però que a dia d'avui encara no s'ha reparat.
Aquest episodi s’afegeix a un problema de fons que el municipi arrossega des de fa anys. Segons l'alcalde, la posada en marxa dels nous contenidors tancats "no ha solucionat els problemes que teníem amb l’abandonament de bosses a l’illa d’emergència, i estem preocupats perquè no acabem de detectar què falta perquè la recollida d'escombraries funcioni amb normalitat".
Aquest dilluns, 1 de desembre, es compleix el primer mes dels nous contenidors tancats, tant als municipis del Berguedà que no fan la recollida porta a porta (en substitució dels contenidors convenionals) com a les illes d'emergència de les poblacions amb servei porta a porta, que també s'ha renovat amb nous horaris. És el cas de Bagà. L'alcalde, Lluís Casas, comenta que "tot i alguns retards puntuals dels camions els primers dies, no s’han observat grans novetats a Bagà". Lamenta, això sí, que la situació continui sent la que s'arrossega des de fa anys: "El porta a porta no acaba de funcionar del tot bé a Bagà". L'alcalde atribueix part del problema al fet que hi ha moltes segones residències, però també "a una part de veïns que no està d’acord amb el model i no el fa correctament". Un model implantat des del 2018.
