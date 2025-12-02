Berga encén el Nadal amb els Robobops i una cinquantena d’activitats durant les festes
La ciutat activa la campanya nadalenca amb l’espectacle dels robots gegants i un programa ampli d’activitats fins a l’11 de gener
Regió7
L’encesa dels llums de Nadal a Berga es farà aquest divendres, 5 de desembre, a les 6 de la tarda, amb un espectacle itinerant dels Robobops, robots gegants que recorreran el centre històric des de la plaça de Sant Joan fins a la plaça de Sant Pere. A l'arribada, hi haurà una actuació del Quintet de metall de l'Escola Municipal de Música de Berga, l’encesa de l’arbre i la il·luminació nadalenca, i una xocolatada popular.
Il·luminació i decoració de Nadal
La il·luminació nadalenca s'ha instal·lat als eixos comercials de Berga. També es manté la tradició recuperada fa tres anys d’instal·lar dos avets naturals, un a la plaça de la Creu i un altre a la plaça de Sant Pere, a través d’una iniciativa conjunta amb la Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa. Les tasques d’instal·lació dels avets es portaran a terme aquesta setmana.
Una cinquantena d'activitats
El teixit associatiu local i l’Ajuntament de Berga han programat més de cinquanta activitats entre el 3 de desembre i l’11 de gener. Hi haurà cantada de nadales, sessions de contes, tallers de manualitats, venda d’artesania, marató de jocs de taula, trenet de Nadal, fires i mercat de Nadal, quina berguedana, actuacions musicals, recerca d’elements i jocs als establiments comercials, cantada de nadales, representacions de pastorets, exposició de pessebres, cursa de Sant Silvestre, arribada dels patges i cavalcada de Reis, entre d’altres.
El consistori berguedà ha editat llibrets que contenen la programació d’activitats i que es distribueixen als establiments comercials, el Museu Comarcal de Berga i la recepció de l’Ajuntament de Berga. Pel que fa al contingut del llibret, hi pot haver canvis amb les activitats programades a la biblioteca Ramon Vinyes i Cluet, les quals, es reubicaran en la mesura que sigui possible, atesa la incidència que afecta la planta baixa i que ha provocat el tancament provisional de l’equipament.
Programació en col·laboració amb les entitats
La programació d’activitats de Nadal de Berga està promoguda per l’Ajuntament de Berga, la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet, el Conservatori de música dels Pirineus, l’Escola Municipal de Música de Berga, el Museu Comarcal de Berga i les entitats següents: Agrupació Teatral la Farsa, Amigues i amics del pessebre de Berga, Assemblea Nacional Catalana, Associació Cultural Berguedana de Folklore Total, Associació de veïnes i veïns del carrer Major, Associació de veïns de Santa Eulàlia, Associació de veïns Font del Ros, Associació de veïns Sant Bartomeu de La Valldan i Cantaires de la Valldan, Banc del Temps, Bàsquet Berga, Bergacomercial, Breetools, Cal Blanxart, Càritas Parroquial de Berga, Castellers de Berga, Cia. de Jocs l’Anònima, Club Atlètic del Berguedà, Club Esportiu Berga, Club Voleibol Berga, Consell Esportiu del Berguedà, Coral Da Capo, Coral d’alumnes de l’escola Vedruna, Coral Queraltina, Editorial l’Albí, Fundació La Llar, Ginkgo Apac Berguedà, Grup Colònies a Borredà, Handbol Berga, JAB Berga, Mans Unides, Mountain Runners del Berguedà i Òmnium Berguedà. La programació també compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, Escolta Jove i la Generalitat de Catalunya.
