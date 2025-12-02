Berga reobre la plaça de la Font del Ros després de les obres de reforma i millora de l’accessibilitat
S'ha creat una plataforma única, s'han fet paviments nous, s'ha arreglat la xarxa d'aigua i s'hi ha instal·lat nou mobiliari urbà
Regió7
La placeta de la Font del Ros de Berga s'ha reobert del tot renovada, després que s'hagin enllestit les obres de reforma i de millora de l'accessibilitat. S'ha creat una plataforma única, s'han fet paviments nous, s'ha arreglat la xarxa d'aigua i s'hi ha instal·lat nou mobiliari urbà.
Al llarg de les pròximes setmanes encara es duran a terme petites adequacions a la plaça, com ara actuacions puntuals de jardineria, la instal·lació de papereres, renovació dels fanals, reposició d'elements de mobiliari urbà i adaptacions en algun dels nous bancs. Tot i la notable transformació de la plaça, s'ha prioritzat conservar l'arbrat que hi havia (un gran cedre i quatre til·lers), amb els seus escocells ampliats. D'altra banda, s'ha instal·lat una tirolina i un tobogan que comunica les dues places.
Millores d’accessibilitat
A banda de les obres de la plaça superior de la Font del Ros, els darrers mesos també s'han eixamplat voreres i s'han adaptat passos de vianants per fer-los accessibles entre la Font del Ros i el parc de les Aubes, i a les cruïlles dels carrers de Francesc Macià, Prat de la Riba i Pau Picasso.
Finançament de les obres
Les obres han estat executades per l'empresa Pasquina, amb un import d'adjudicació de 287.000 euros, sumant les dues fases. La segona fase de les obres va rebre una subvenció de 50.000 euros de la Diputació de Barcelona, després d’obtenir una de les millors puntuacions en un dels recursos de concurrència competitiva que l’ens provincial posa a disposició dels municipis.
