Detenen un jove per entrar en un bar de Gironella amb un ganivet i ferir un client
L'home de 23 anys va ser expulsat de l'establiment per llençar mobiliari a terra i, després de rebre l'alta a l'hospital, va tornar al bar amb una arma blanca i va agredir un home que es trobava a l'interior
El jove, que també s'hauria fet talls a si mateix, va ser arrestat per un delicte de lesions
Entra en un bar de Gironella amb una actitud violenta, arribant a llençar mobiliari a terra, és traslladat a un hospital i, en rebre l'alta, torna a l'establiment armat amb un ganivet i acaba ferint un client que intenta tranquil·litzar-lo. Després d'aquest episodi, el jove de 23 anys que va protagonitzar els fets del passat dissabte, 29 de novembre, va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte de lesions. Arran de l'agressió, una persona va resultar amb ferides superficials per les quals no va requerir atenció sanitària i, a banda, el jove també es va autolesionar.
El succés va tenir lloc en un establiment de l'avinguda Catalunya, pels volts de les cinc de la tarda. El jove, ja amb una actitud agressiva i amenaçadora, va entrar a l'interior i va començar a donar puntades de peu al mobiliari fins al punt en què va llençar-ne una part a terra.
En poc temps, els agents dels Mossos d'Esquadra es van desplaçar al bar per reduir l'home que estava causant problemes i el van acabar traslladant a un centre hospitalari perquè avaluessin el seu estat. En enllestir les comprovacions pertinents, va ser donat d'alta i va ser posat en llibertat pels volts de les 8 del vespre.
Tot i això, en lloc de tornar a casa, el jove va decidir tornar al bar on havia protagonitzat els aldarulls, aquest cop amb una actitud més amenaçadora i armat amb un ganivet que duia a la mà, a la vista de tothom. En arribar, un altre home se li va acostar per intentar tranquil·litzar-lo i fer-lo entrar en raó, però el jove el va acabar agredint, fent-li alguns talls.
En aquell moment, alguns testimonis van tornar a alertar el cos policial, que, de nou, es va desplaçar al restaurant. Quan van arribar al lloc, van trobar el jove amb diverses ferides que s'hauria fet ell mateix, per les quals va haver de ser traslladat a l'hospital. D'altra banda, l'home a qui havia propinat diversos talls no va requerir atenció mèdica, ja que aquests eren superficials.
En rebre la segona alta de la tarda, el jove va ser detingut pels Mossos com a presumpte autor d'un delicte de lesions.
