La Fundació La Llar del Berguedà alerta de l’impacte dels impagaments de la Generalitat al seu Centre Especial de Treball
La manca de finançament des de l’inici del 2025 obliga l’entitat a utilitzar reserves de tresoreria i posposar inversions mentre manté els 72 llocs de treball de persones amb discapacitat
La Fundació La Llar del Berguedà ha expressat la seva preocupació per la situació generada arran de l’impagament, per part de la Generalitat, del finançament destinat als Centres Especials de Treball (CET). L’entitat acumula 400.000 euros pendents de cobrament, corresponents a una part dels sous de les persones amb discapacitat i dels professionals que les acompanyen.
Des de l’1 de gener del 2025, cap CET de Catalunya ha rebut els ajuts previstos, un fet que està provocant problemes de tresoreria a tot el sector. En el cas de La Llar, la manca d’ingressos ha obligat a utilitzar una reserva de tresoreria prevista per a situacions d’emergència i a posposar inversions de millora d'infraestructures.
Malgrat tot, el Centre Especial de Treball (CET) de La Llar manté els 72 llocs de treball de persones amb discapacitat. "Creiem en el model d’inclusió i en la nostra responsabilitat com a entitat social, però sense el finançament la situació és complicada", remarca Ester Comellas, gerent de la Fundació La Llar. La Llar viu la situació amb "neguit i preocupació" i Comellas confia "que es pugui resoldre aviat".
Retards acumulats i incertesa
La situació actual arriba després que els últims anys ja hi hagi hagut retards en els pagaments. Segons explica Ester Comellas "l'any passat no vam cobrar res fins a l'estiu, però aquest any encara no hem rebut cap pagament i estem a punt d'acabar l'any".
Amb la paga extra de Nadal a prop, La Llar admet que, si els diners no arriben aviat i la tresoreria s’esgota, haurà de recórrer a un crèdit per poder garantir les nòmines. L’Institut Català de Finances ha posat línies de finançament a disposició de les entitats, però comporten interessos que voldrien evitar.
La Llar s’adhereix a la demanda de Dincat
La Fundació La Llar s’ha sumat a les reclamacions de Dincat, federació que agrupa 93 CET i 10.000 llocs de treball per a persones amb discapacitat a Catalunya. Dincat reclama al Departament d’Empresa i Treball el pagament immediat dels 153 milions d’euros pendents a Catalunya, la reversió de la retallada del 20% del finançament dels tècnics de suport i la garantia d’un model estable que preservi el dret al treball de les persones amb discapacitat.
"Cal estabilitat i compromís per assegurar que les persones amb discapacitat intel·lectual i amb problemes de salut mental tinguin accés al món laboral. Els CET són una eina clau que cal protegir", defensa Ester Comellas, gerent de la Llar. Al Berguedà n'hi ha dos, el Centre Especial de Treball de la Fundació Horitzó i el de La Llar.
Un CET que aporta valor al Berguedà
El CET de La Llar té contractades 72 persones amb discapacitat per treballar en diferents serveis: bugaderia, neteja, jardineria, gestió de residus, manipulats, bustiades, destrucció de documents i elaboració lots de Nadal.
En l’actual context, bona part del sosteniment del centre prové directament de les contractacions d'aquests serveis per part particulars i empreses: "Ara mateix és fonamental i agraïm molt aquest suport", destaca Ester Comellas. La gerent de la Fundació La Llar espera que la situació es resolgui abans de final d’any i que el Govern desbloquegi els pagaments que permetrien estabilitzar la seva activitat i la del conjunt del sector.
