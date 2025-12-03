La Fira del Joc de Berga incorpora un espai de puzles i un taller d’estels com a novetats
El dissabte 6 de desembre, el passeig de la Indústria de la capital del Berguedà es convertirà en un espai de joc per comprar, jugar, resoldre reptes o fer tallers. També hi haurà fira de Nadal amb parades d'artesania i d'alimentació
Berga celebrarà aquest dissabte, 6 de desembre, la Fira del Joc i de Nadal, una cita consolidada al calendari festiu. Es farà al passeig de la Indústria, de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 8 de la tarda, amb una proposta lúdica i intergeneracional que combina jocs, tallers, exhibicions i un espai amb parades d’artesania i productes nadalencs. L’esdeveniment està organitzat per la Cia. de Jocs l’Anònima i l’Ajuntament de Berga.
Com a novetats, l’edició d’enguany introdueix un espai dedicat al puzle, amb el repte de muntar un puzle de 500 peces entre tots els visitants. Òscar Garcia, de l'Anònima, ha comentat que el puzle "és un element de joc que cada vegada té més presència als festivals i que té molt d’èxit, però a Berga encara no l’havíem explotat. Per això, vam creure que seria interessant introduir-lo". També s’estrenarà un taller de construcció d’estels amb materials reciclats, a càrrec d’Estels Barcelona, que es preveu com una de les activitats estrella.
A la fira hi haurà espais per jugar i parades que vendran jocs. S'hi podran trobar jocs de petita infància, jocs de taula, jocs reciclats i, entre altres, una àrea de reptes, amb proves de cub de Rubik i altres desafiaments. També hi haurà jocs de proximitat com A Risk Cat, Rubicatos, Guinó Meeples Gironella i Coupage, així com novetats de diverses editorials que fan jocs en català (Tranjis Games, Enpeudejoc, Dues tasses, DGM, Magic Box i SD Games...). La programació de dissabte inclou exhibició de io-io, amb la participació de la campiona estatal; demostracions de kendama, lluita medieval amb espases toves i tir amb arc. A la tarda es farà un espectacle musical infantil.
Comerç local i trenet de Nadal
Berga Comercial impulsa una nova edició del joc de la fira, en què una vintena de botigues del passeig de la Indústria exposaran peces de jocs als aparadors. Els participants hauran d’identificar de quin joc prové cada peça per entrar al sorteig de tres lots de jocs i contes. El joc es podrà completar fins al 12 de desembre i el sorteig serà el dia 14, a l'antic Cinema Catalunya.
La Fira del Joc de dissabte coincidirà amb el primer dia del Mercat del Regal de Nadal a l'església de Sant Francesc i de la posada en marxa d'un trenet turístic que funcionarà els dies 6, 7, 8 i 13 i 14 de desembre, amb parades a la plaça de la Creu i la plaça Cim d’Estela. El trajecte costarà 1 euro, i els infants menors de 3 anys que vagin a la falda hi podran pujar gratuïtament.
Accions solidàries i voluntariat
La Fira del Joc comptarà amb la participació de voluntariat, inclosos usuaris de la Fundació La Llar i joves del centre Valladaura, així com la col·laboració del Consorci de Normalització Lingüística.
El cartell que anuncia la fira és obra de Biel Díaz Ruaix, de l’Escola Santa Eulàlia, guanyador del concurs escolar de dibuix amb una proposta inspirada en un cub de Rubik nadalenc.
I el diumenge 14 de desembre, el Cinema Catalunya acollirà la marató solidària del Club del Joc, en benefici de La Marató de 3Cat dedicada al càncer. L’activitat serà gratuïta i oberta de 10 del matí a 8 del vespre.
