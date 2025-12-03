Judit Vinyes anuncia un adeu progressiu de BeGI per unir-se a Aliança Catalana
L’assemblea d’aquest dimecres a la nit no tanca la crisi al partit indenpendent, fraccionat en dos blocs
L’assemblea de Berga Grup Independent (BeGI) ha votat aquest dimecres a la nit a favor d’un adeu progressiu de la seva portaveu municipal, Judit Vinyes, per passar a Aliança Catalana, el partit que lidera a Catalunya l’alcaldessa de Ripoll i diputada, Sílvia Orriols. La proposta que han vist de bon ull la majoria de la vintena llarga de membres de la formació és que Vinyes es mantingués uns mesos com a regidora de BeGI a l’Ajuntament de Berga (juntament amb Lluís Minoves) i que la desvinculació del partit que ella mateixa va formar fos progressiu, acabant el mandat com a regidora no adscrita.
Judit Vinyes ha explicat que la seva primera opció era continuar treballant conjuntament amb BeGI fins al final del mandat municipal, i després fer una «transició natural» de tot el partit cap a Aliança Catalana. L’assemblea, però, ha expressat el desacord amb aquest plantejament. Segons Vinyes, aquesta voluntat responia a un criteri de responsabilitat política: «Arribar fins al final, ja que 840 persones van votar BeGI», i responia al fet que Aliança Catalana «s’havia fixat en el projecte de BeGI com a grup». Cap representant d’Aliança Catalana ha assistit a l’assemblea d’aquesta nit. Una assemblea que ha durat dues hores i mitja i on ha quedat explicitada la trencadissa, ja que Vinyes arrossega una part de la formació i Lluís Minoves, el segon regidor a l’Ajuntament, l’altra. Ell, ha marxat en acabar l’assemblea sense fer declaracions a la premsa i anunciant un període de reflexió sobre a la proposta votada.
Segons Judit Vinyes, Lluís Minoves ha demanat temps per rumiar i consultar la decisió amb altres associats de BeGI. Vinyes ha remarcat que no es pot forçar ningú a acceptar el traspàs d'ella i que, si finalment no s’opta per aquesta via (en el cas que Minoves no acceptés seguir a l'Ajuntament amb aquestes condicions), ella seguiria representant BeGI fins al final del mandat i, després, el partit seria absorbit per Aliança Catalana.
La regidora ha subratllat que el tàndem amb Minoves «ha funcionat molt bé» i que sempre han treballat defensant els votants del projecte, però que ara ha decidit fer aquest pas. L’apropament de Vinyes a Aliança Catalana ha estat progressiu, seguint els passos del seu marit, Xavi López, que fa temps que n’és un dels referents a Berga. Vinyes, des que va ser elegida regidora de Berga, a l’oposició, ha volgut ser protagonista de la política local i, de portes enfora, no s’havia posicionat, fins ara, a favor d’Aliança. La setmana passada sí que va acudir a un sopar de la formació a Manresa, quan a BeGI ja hi havia un ambient crispat pel trencament que s’anunciava.
