La Policia Local de Berga sanciona cinc persones per abandonar residus a la via pública
Les multes previstes per aquest tipus d’infraccions oscil·len entre els 200 i els 750 euros
Regió7
La Policia Local de Berga ha interposat cinc denúncies durant l’última setmana per infraccions de l’Ordenança de Civisme i Convivència, relacionades amb l’abandonament de residus a la via pública.
Els fets van tenir lloc a la plaça de Gernika i al carrer del Programari Lliure (davant de la comissaria dels Mossos d’Esquadra), on actualment hi ha les àrees de contenidors tancats o illetes d'emergència que es poden utilitzar de forma ocasional mitjançant l’ús del clauer amb xip (tenint en compte que el sistema de recollida d'escombraries a Berga és el model porta a porta). Una patrulla policial va sorprendre diverses persones llençant bosses d’escombraries a terra, entorn dels contenidors tancats. De les quatre sancions interposades, una correspon a un establiment comercial i tres a persones particulars. La cinquena denúncia ha estat tramitada per l’abandonament de residus a la plaça de la Ribera.
Aquesta pràctica constitueix una vulneració de l’article 45.2.e de l’ordenança municipal, que prohibeix buidar, abocar o dipositar qualsevol deixalla o residu en llocs no autoritzats o fora dels dies previstos per a la seva recollida. Les multes previstes per aquest tipus d’infraccions oscil·len entre els 200 i els 750 euros.
Abandonament de runa
Aquesta setmana també s’ha detectat l’abandonament de sacs de runa a la plaça Gernika. La Policia Local disposa de la descripció del vehicle que va realitzar l’abandonament i està treballant per identificar la persona.
Actuacions planificades
Aquestes actuacions formen part de les tasques de vigilància i control que duu a terme la Policia Local per garantir la convivència i el manteniment de l’espai públic, i per fomentar un comportament cívic i respectuós amb l’entorn per part de la ciutadania. Durant els pròxims dies es preveu continuar fent taques de vigilància de paisà en diferents punts del municipi.
Ús de les àrees de contenidors
Es recorda a la ciutadania que l’ús dels contenidors tancats té una limitació de deu obertures a l’any per cada fracció (en cas de segones residències i necessitats especials i/o justificades, es poden sol·licitar obertures addicionals). En el cas dels habitatges disseminats, la limitació d’accés a les àrees assignades és diferent dels habitatges del nucli urbà. El sistema de recollida de residus a Berga és gestionat pel Consell Comarcal del Berguedà, i el servei estableix quatre dies per setmana de recollida porta a porta: dimarts (orgànica i paper i cartró), dimecres (resta), dijous (orgànica i envasos) i diumenge (orgànica i envasos). D’altra banda, la ciutadania també disposa del servei de recollida de voluminosos (cal concertar dia i hora) i les deixalleries per a residus especials.
Per a més informació sobre el servei de recollida de residus o per a qualsevol dubte sobre l’activació i ús dels clauers, podeu adreçar-vos a l’adreça de correu electrònic triem@ccbergueda.cat o al telèfon 660 411 398 (de dilluns a divendres, de 10 a 13 h).
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
- Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
- La calefacció: és millor apagar i engegar o mantenir-la a temperatura constant?
- Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa
- Una fuita de gas a Manresa obliga a confinar dos blocs i a aturar l'activitat de l'empresa química Lipmes