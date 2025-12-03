Representants de BeGI diuen que el grup continuarà encara que perdi la portaveu
Berga Grup Independent obrirà un escenari de reorganització si marxa Judit Vinyes, però defensa que el projecte mantindrà intactes els seus principis
La regidora i portaveu de BeGI, Judit Vinyes, podria deixar el grup i passar a Aliança Catalana
Berga Grup Independent (BeGI) s’haurà de reorganitzar si es fa efectiva la marxa de la seva portaveu, Judit Vinyes, que hauria fet el pas per incorporar-se a la formació Aliança Catalana. Tal com avançava aquest dilluns Regió7, aquest dimecres se celebrarà una assemblea decisiva a la formació BeGI, on es posarà sobre la taula el possible adéu de Judit Vinyes i la reorganització del grup.
Lluís Minoves, regidor amb Vinyes a l’Ajuntament de Berga i un dels puntals de BeGI, ha volgut transmetre un missatge de continuïtat i estabilitat, remarcant que la marxa de la portaveu del grup no alterarà el rumb polític de la formació, però sí una reorganització: «BeGI no canvia d’ideals ni de rumb», ha afirmat, i ha insistit que el projecte local mantindrà intactes els seus principis de millorar la ciutat de Berga: «BeGI és un partit berguedà sense cap lligam [amb altres formacions polítiques], i així continuarem».
Lluís Minoves ha exposat que l’assemblea que BeGI farà aquest dimecres amb els associats al grup, serà per «parlar com es desvincula Judit Vinyes de BeGI», i ha recalcat que l’assemblea no abordarà cap mena de debat sobre altres partits: «En cap cas parlarem d’un altre partit, que no té res a veure amb BeGI», ha assegurat a aquest diari. De moment, Judit Vinyes no ha explicat més detalls de la decisió d’abandonar la formació amb la qual va concórrer a les eleccions municipals del maig del 2023 a Berga.
S’obriran com a mínim dues possibilitats en el nou escenari a l’Ajuntament. Una és que Vinyes mantingui la seva acta de regidora, però no adscrita a cap grup, amb la qual cosa BeGI quedaria amb un sol representant al plenari. L’altra, que deixi la cadira de regidora i la formació hagi de revisar la llista electoral per mantenir els dos vots al ple.
