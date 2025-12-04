ANÀLISI
Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
L’arribada del partit de Sílvia Orriols a la ciutat es produeix trencant BeGI, un dels grups polítics presents al plenari berguedà i que ara entra en implosió
Un sopar de la militància d’Aliança Catalana al restaurant Els Noguers de Manresa va posar al descobert abans d’hora una operació política gestionada des de feia setmanes. La presència a la taula principal de l’àpat de Judit Vinyes (regidora de BeGI a l'Ajuntament de Berga, a l'oposició) ha accelerat el pas de la portaveu de BeGI (Berga Grup Independent) cap a Aliança Catalana. Fonts del partit liderat per Sílvia Orriols han afirmat que «fins al primer trimestre de l’any vinent no farem públics els caps de llista per a les municipals del 2027, però ella té totes les possibilitats. Ho ha fet molt bé».
Judit Vinyes justifica aquest pas «per la necessitat de comptar amb l’estructura d’un partit per créixer i tenir bons resultats». És la mateixa política que mesos abans de tancar-se les candidatures electorals del 2023 es passejava per la ciutat patumaire amb Laura Borràs per «forçar» ser la primera a la llista de Junts. En aquella ocasió el gen convergent del finalment cap de llista Ramon Caballé es va imposar a la candidata «borrassista». Va caldre una visita del secretari general Jordi Turull per posar ordre. D’aquest primer trencament en van sorgir el grup d’independents del BeGI. Van entrar a l’Ajuntament de Berga amb dos regidors: la mateixa Vinyes i l’arquitecte Lluís Minoves. Van superar ERC, en aquell moment al govern de Catalunya.
La idea inicial d’Aliança (AC) amb Vinyes era mantenir la marca local pràcticament fins al final del mandat i dissoldre-la a la precampanya. Aquesta solució ha esclatat. Minoves i altres membres del grup es van plantar en una assemblea d’associats i simpatitzants el passat dimecres davant de la proposta d’OPA inicialment no hostil. Segons cada bàndol hi va haver unes votacions irregulars entre simpatitzants i membres de la llista electoral «que feia anys que no els veia», a criteri de Vinyes. Una majoria de vots l’hauria avalat a ella, però disset dels candidats electorals van fer costat a Minoves i a Ramon Safont (el segon a la candidatura i l’estrateg d’aquesta agrupació electoral). Vinyes pretenia una assemblea de tràmit per oficialitzar l’acord amb AC. Oriol Gès, secretari d’organització i finances, i Imma Nadal, cap del partit a la Catalunya Central, tenien previst ser a l’assemblea, però van desistir a l’últim moment en veure la divisió que els esperava.
Lluís Minoves: «Em sento traït per una amiga que ha segrestat el BeGI»
Safont va cedir el 2023 la seva acta de regidor a Lluís Minoves per incompatibilitat professional. Amb Minoves i els altres que els acompanyen es mostren «decidits a seguir amb un projecte municipalista i allunyat dels partits nacionals». Emocionat, de Judit Vinyes diu que «em sento traït per una amiga que ha segrestat el BeGI». Ha afegit que «ens estem plantejant impugnar judicialment els resultats de les votacions de l’assemblea a la vegada que intentarem recuperar-lo». Al·leguen que «Vinyes es va presentar amb nou vots delegats que no va voler mostrar emparant-se en la llei de protecció de dades». La marca «BeGI» i tota l’operativa queden en mans de Judit Vinyes i ella seguirà com a regidora d’aquesta agrupació, mentre Lluís Minoves anunciarà al final del ple d’aquest dijous el seu pas a regidor no adscrit.
Sílvia Orriols: «Aliança Catalana farà caure la CUP a Berga»
On també hi ha una esquerda és a l’estructura local d’Aliança. Juntament amb Xavier López, Anna de Haro és una de les militants més significades a Berga. S’ha afanyat a manifestar el seu rebuig per l’arribada de Vinyes. En una piulada de Sílvia Orriols on beneeix Vinyes afirmant que «Aliança Catalana farà caure la CUP a Berga», Anna de Haro li contesta: «de moment ha fet caure la majoria d’afiliats». Des d’Aliança consideren que de Haro «no ha estat a l’altura».
