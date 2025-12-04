La biblioteca de Berga continua tancada mentre s’investiga el despreniment de plaques del fals sostre
L’Ajuntament reforça els ancoratges de totes les plantes i preveu una reobertura progressiva de l'equipament abans de Nadal
La biblioteca Ramon Vinyes i Cluet de Berga continua tancada al públic una setmana després del despreniment sobtat de diverses plaques del fals sostre de la planta baixa. L’incident sobtat es va produir la nit de dijous a divendres de la setmana passada i va generar alarma entre el personal de l’equipament municipal i de l’Ajuntament.
Segons ha explicat el regidor d’Urbanisme, Aleix Serra, la primera mesura va ser tancar l’equipament per seguretat fins que se sabés què havia passat i definíssim una estratègia d’actuació. Des d’aleshores, tècnics municipals i operaris de la brigada treballen en la retirada de les plaques afectades i en l’anàlisi de l’origen del problema.
L’edifici, amb poc més de 30 anys d’antiguitat, no havia presentat mai cap incidència similar. El fals sostre forma part de l’obra original i, per les seves característiques, no requereix tasques habituals de manteniment. Tot i que en un primer moment es va apuntar a un possible defecte de construcció relacionat amb els ancoratges, l’Ajuntament està pendent d’un informe dels fabricants d’un dels components i encara no hi ha una conclusió definitiva.
Davant la incertesa, s’ha optat per reforçar tots els ancoratges del fals sostre, ha explicat Aleix Serra. La intervenció no es limitarà a la planta baixa, que és l'afectada, sinó que també s'actuarà a la primera planta, la segona, el soterrani i el porxo exterior, ja que el sistema constructiu és el mateix. Les plaques de la planta baixa es retiren totes i es revisen per tornar-les a instal·lar un cop reforçades. I a la resta de l’edifici es faran actuacions preventives de reforç de les plaques.
Les obres avançaran durant la setmana vinent, i el consistori espera poder reobrir l’equipament de manera parcial tan aviat com sigui possible. L’objectiu és que la planta superior pugui recuperar l’activitat abans de Nadal, amb una obertura progressiva de la resta d’espais.
Durant el període de tancament, les activitats programades a la biblioteca, com ara clubs de lectura o presentacions, s’han reubicat entre el Centre Cívic i l’Espai Jove de Berga. També s’habilitarà un punt de retorn de llibres fins que la biblioteca pugui reprendre la normalitat, previsiblement durant aquest desembre.
