Dotze sirenes alertaran la població en cas que es trenqui la presa de la Baells: "Seria molt improbable, però el risc 0 no existeix"
Protecció Civil i l'ACA presenten a la ciutdaania el pla d'emergències del pantà de la Baells, per informar a la ciutadania què hauria de fer en cas que es trenqués la presa
Els municipis afectats són Cercs, Berga, Avià, Olvan, Gironella, Casserres, Puig-reig, Gaià i Navàs
Per improbable que sigui, el risc zero no existeix. La presa del pantà de la Baells, com la de tots els altres de Catalunya, es podria trencar i això suposaria un gran risc d'inundació. Per això, per estar preparats davant d'aquest escenari, dotze sirenes han estat instal·lades al llarg del curs del Llobregat per alertar els veïns de nou municipis del Berguedà i el Bages i instar-los a evacuar-se a zones segures. Com assenyala la responsable de Protecció Civil a la Catalunya central, Agnès Centelles, en un cas així cal allunyar-se de les lleres del riu, tant si es va a peu com en cotxe i dirigir-se immediatament a un lloc elevat.
Per presentar el pla d'emergències de la presa de la Baells i explicar-lo a la població, Centelles i Carlos Barbero, cap del Departament d'infraestructures i control de regulació de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) han participat avui en una xerrada a Cal Rosal, al terme d'Olvan. La sessió s'emmarca dins el seu procés d'implementació i té la finalitat de traslladar a la ciutadania què hauria de fer per protegir-se en cas que es trenqués la presa del pantà.
Aquesta mateixa tarda, a les 19 h, també se'n celebrarà una altra a Navàs, al centre enoturístic (ctra. de Castellet, 31), i la tercera es farà a Gironella el dilluns 15 de desembre, a les 17 h, a l’Espai el Blat (pl. del Doctor Armengou).
Subscriu-te per seguir llegint
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
- Un autònom, preocupat per la seva pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà 1.000 euros al mes