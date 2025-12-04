Famílies i treballadores denuncien al Parlament falta de personal i "greus mancances" a la residència Mont-Martí de Puig-reig
La reunió, impulsada pels Comuns, ha servit per exposar als portaveus dels grups parlamentaris de la Comissió de Drets Socials les queixes sobre la gestió de Domus Vi i el conveni laboral aplicat al personal del centre
Una representació de familiars de residents amb diversitat funcional i trastorns de conducta i membres del comitè d’empresa de la residència Mont Martí de Puig-reig, gestionada per Domus Vi, s’ha reunit aquest dijous amb portaveus dels grups parlamentaris de la Comissió de Drets Socials. La trobada, organitzada pel grup dels Comuns i liderada per Laura Massana com a representant del partit a la Catalunya Central, ha servit per exposar les mancances que, segons denuncien, afecten tant la qualitat de l’atenció als usuaris com les condicions laborals de les treballadores.
Núria Romero, mare d’un dels residents, ha explicat a la sortida de la reunió que l’objectiu era traslladar als grups parlamentaris —Comuns, Junts i PSC; ERC s’ha excusat per no poder-hi assistir— la situació "precària" que es viu al centre, amb "greus mancances". Segons Romero, famílies i personal comparteixen el "malestar per la mala gestió" de la residència: "Hi ha poc personal —funciona amb 12 treballadores per atendre 60 persones—, moltes treballadores han de doblar torns i això repercuteix directament en unes cures deficients. Hi ha usuaris que no surten a fer activitats o tenen problemes amb l’alimentació i pèrdua de pes. És un desastre".
La representant de les famílies també ha denunciat que el personal treballa sota el conveni de geriatria (la residència també té una part de gent gran) i no pas sota el conveni de discapacitat (l'altra part d'usuaris són persones amb diversitat funcional i trastorns de conducta). "Amb aquest conveni cobren menys, descansen menys i estan sotmesos a unes condicions que no són les adequades. Nosaltres anem units amb les treballadores perquè sabem que, si elles estan bé, la qualitat de l’atenció també millora", ha remarcat. Ha insistit que la reivindicació principal és respectar els drets humans: "Patim molt de veure els nostres fills i filles així. Cal millorar les condicions laborals i reduir les ràtios, perquè el personal actual és insuficient".
En la mateixa línia s’ha expressat Tània Cabestany, membre del comitè d’empresa de la residència Mont Martí Domus Vi i delegada de la CGT: "Hem fet pinya amb els pares i mares perquè les seves reivindicacions també són les nostres. Si tenim unes condicions òptimes, som millors a l’hora de cuidar", ha afirmat. Cabestany ha denunciat carències com la mala qualitat i poca quantitat del menjar, infraestructures inadequades i la manca de voluntat de l’empresa d’obrir cap negociació per millorar el conveni: "El de geriatria deixa fora moltes qüestions que el de discapacitat contempla. Per això som aquí, per fer pressió entre tots i intentar arreglar la situació. Nosaltres necessitem condicions laborals dignes, i ells una vida plena".
Reclamen mesures urgents i un canvi de model
Famílies i treballadores han demanat als grups parlamentaris que intervinguin per revertir la situació i revisar la gestió de la residència. Consideren que la manca de personal i la precarietat laboral estan cronificant un model "que no garanteix una atenció digna". En aquest sentit, no descarten noves accions si no hi ha canvis en les pròximes setmanes.
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
- Un autònom, preocupat per la seva pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà 1.000 euros al mes