El Fòrum 10 de Puig-reig clou una de les seves edicions més participades
El cicle de comunicació va reflexionar sobre els vincles entre el periodisme i la literatura, la força dels musicals i els reptes que planteja la intel·ligència artificial
El Fòrum 10 de Puig-reig ha clos una de les seves edicions més participades. Del 7 al 28 de novembre, el cicle de comunicació va portar noms tan rellevants com el director musical i fill de Puig-reig, Sergi Cuenca, i els periodistes Txell Feixas, Toni Cruañes i el berguedà Abraham Orriols per reflexionar sobre la veracitat del periodisme, l'impacte de la intel·ligència musical i altres formes de comunicar a través dels musicals, l'escriptura o els documentals. "Ha estat un Fòrum rodó en tots els sentits", apunta Josep Genescà, periodista, director de Ràdio Puig-reig i coordinador del Fòrum 10.
Un dels temes principals que s'han posat a debat ha estat quins són els reptes que planteja la IA en el món de la comunicació. Genescà apunta que, al llarg del cicle, s'ha posat de manifest que, avui en dia, la intel·ligència artificial ja conviu entre nosaltres. En aquest sentit, destaca que la majoria dels ponents han coincidit a valorar que "és una eina que ens pot fer més efectius, però també té els seus riscos, i no hauria de substituir el criteri i la feina dels professionals".
Genescà també ha valorat l'èxit d'assistència entre el públic. "La sala cada dia estava plena i això ens posa un repte enorme de cara l'any vinent". D'ençà que va néixer el cicle de comunicació, coincidint amb el desè aniversari de ràdio Puig-reig, assegura que un dels secrets per portar professionals de renom a la població berguedana ha estat "la constància" i el fet de posar en debat temes que són actuals i que preocupen. Després de cloure la 34a edició, agraeix els més de 300 professionals que al llarg d'aquests anys han participat en les taules rodones i ponències i fa una menció especial al director de Regió7, Josep Lluís Micó, que havia de participar en l'última xerrada sobre intel·ligència artificial, però per motius de salut no hi va poder assistir.
El Fòrum 10 de Puig-reig va cloure amb una sessió dedicada al paper de la intel·ligència artificial en el món de la comunicació. L’acte, presidit per l’alcaldessa Eva Serra, va posar l’accent en la necessitat de fer un ús ètic, responsable i transparent de les noves tecnologies en l’àmbit informatiu. La sessió també va comptar amb la presència del president del Grup Lavinia, Toni Esteve, la consellera delegada de la XAL (La Xarxa), Núria de José, i el secretari general de Comunicació de la Generalitat, Carles Escolà.
Subscriu-te per seguir llegint
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
- Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
- Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
- La calefacció: és millor apagar i engegar o mantenir-la a temperatura constant?
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa