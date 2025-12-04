L’Ajuntament de Berga demana al Departament de Treball serveis mínims davant la vaga indefinida al Tossalet
El consistori reitera la necessitat de garantir l’atenció a col·lectius vulnerables i estudiants i insta les parts a continuar negociant
Regió7
L’Ajuntament de Berga s’ha posicionat referent al conflicte al Centre Esportiu Municipal El Tossalet i després de la petició de la Federació Catalana de Natació (que gestiona l'equipament) sobre la necessitat de fixar serveis mínims per garantir els cursets de natació.
L'equip de govern de Berga (CUP i ERC) recorden que en el moment que es va conèixer la convocatòria de vaga es va fer una petició de serveis mínims al Departament de Treball de la Generalitat i, en paral·lel, es va activar, a petició de l’Ajuntament, el Servei de Mediació del Consell Comarcal per tal de poder arribar a un acord abans de finals de novembre. La mediació va acabar sense acord i el sindicat CGT ha convocat una vaga indefinida a partir de l’1 de desembre.
Atesa l’afectació a persones vulnerables i escolars de la comarca del programa de natació De cap a l’aigua, des de l'Ajuntament asseguren que es tornarà a fer arribar una petició al Departament de Treball per tal que es puguin decretar serveis mínims i, en cas que això no sigui possible, reorganitzar els horaris dels treballadors per poder donar el servei als col·lectius vulnerables i als estudiants de la comarca.
Des del consistori demanen a treballadors i empresa que dialoguin per trobar evitar més afectacions: "Com a responsables del servei i atesa les afectacions a la comunitat i en especial als estudiants i col·lectius vulnerables, demanem a les parts que continuïn negociant per poder resoldre el conflicte".
