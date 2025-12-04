Lluís Minoves surt del grup municipal de BeGI a Berga per apartar-se de Judit Vinyes i Aliança Catalana
El regidor continua a l'Ajuntament de Berga, però com a regidor no adscrit, mentre que la portaveu actual es queda amb el grup i inicia la campanya per a les municipals del 2027
Anna Costa / Enric Badia
Dimecres, assemblea de BeGI i trencadissa al partit, amb Judit Vinyes que anunciava la proposta de seguir a BeGI (Berga Grup Independent), però fent el traspàs progressiu a Aliança Catalana. Dijous, dia de ple, retrets, cares llargues, i alguna votació diferent entre els dos regidors de BeGI (Vinyes i Minoves), a l'oposició. Lluís Minoves, que dimecres va anunciar una reflexió, ha dit que abandona el projecte de partit independent, a l'Ajuntament. 24 hores després, ja no parla com a BeGI sinó com a Alternativa de BeGI.
En una crisi venuda a capítols, Lluís Minoves, el segon regidor de BeGI, que ha estat un home fidel a Judit Vinyes fins ara, ha anunciat que surt del grup municipal, però mantenint l'acta de regidor no adscrit. Aquest era un paper que just abans de l'assemblea de dimecres s'intuïa reservat a Vinyes, però la portaveu de la formació va moure les seves cartes amb habilitat i a l'hora de votar les decisions, només van poder exercir aquest dret qui era membre actiu del partit. Tant és així que el grup de Minoves afirma en un comunicat que "Judit Vinyes ha enganyat el grup i s’ha apartat dels valors de l’agrupació [BeGI] per apropar-se a Aliança Catalana".
Minoves, que s'erigeix com a portaveu de l'anomenada Alternativa de BeGI, assegura que ell està al grup majoritari de BeGI. Minoves exposa que "només 2 dels 20 integrants de la candidatura de BeGI el 2023 donen suport a Vinyes". D'aquests, 15 li fan costat. Qui ha estat número dos de la formació fins aquest dijous "defensa que BeGI no depèn de cap partit polític" i, per tant, es va negar a fer el trànsit que proposa Vinyes cap a Aliança Catalana. Assegura que "una amplíssima majoria del projecte original de BeGI —el grup que li fa suport— vol expressar el seu rebuig frontal a qualsevol integració amb altres formacions i reafirmar el caràcter independent, transversal i estrictament local de BeGI".
Durant l’assemblea celebrada dimecres a la nit, aquests membres van traslladar la seva disconformitat amb la proposta d’explorar una incorporació a Aliança Catalana, que és la idea [final] de Judit Vinyes. El primer plantejament de la número 1 del grup era incorporar la formació directament al partit de l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols. La líder d'Aliança Catalana, ahir ja va fer una piulada donant la benvinguda al seu grup a Vinyes per acabar, assegurava, amb el govern de la CUP a Berga.
El grup de Minoves ha explicat que durant l'assemblea va demanar a Judit Vinyes que, "per coherència, abandonés el grup si la seva voluntat era impulsar un projecte polític aliè a BeGI". Però la portaveu al grup municipal no hi va accedir. I qui se n'ha apartat ha estat Lluís Minoves: "no puc continuar ni un minut més al costat d’algú que s’ha allunyat dels principis fundacionals i de la raó de ser del grup", assegura.
Minoves ha explicat que "m’he vist obligat a abandonar el nostre grup de BeGI i assumir la condició de regidor no adscrit a l’Ajuntament de Berga, amb l’objectiu de preservar la continuïtat i coherència del projecte original".
El sector Minoves, en un comunicat, subratlla que la seva prioritat "és garantir l'estabilitat, la coherència i la lleialtat a l’esperit amb què BeGI va néixer: un projecte municipalista, al servei exclusiu de Berga i sense cap dependència de sigles externes". Ho signen 13 membres del grup que dona suport, perquè n'hi ha dos, que per motius personals, han expressat el "sí" a Minoves, però no volen aparèixer públicament. Insisteixen que els canvis que es puguin fer a BeGI haurien de tenir "consens" i ara no hi és.
Signen públicament el comunicat: L’Alternativa de BeGI: Ramon Miquel Safont Macho, Lluís Minoves Pujols, Susana Rodríguez Belmonte, Miquel Amado Caldera, Pere Fernández Uribe, Toni Baños Tor, Júlia Herrero Cantero, Jordi Toran Bermejo, Pascual Aguilar Planell, Ana Vázquez Safont, Angélica María Echeverry Ospina, Agustí Miró Piella i Daniel Pascual López.
