Cultura i tradició al plat per la Puríssima de Gironella
El municipi berguedà repartirà unes 1.500 racions d’escudella de blat de moro escairat en una de les seves fires més emblemàtiques
Tradició, gastronomia i esperit nadalenc s’uniran dilluns vinent a Gironella en la celebració de la Fira de la Puríssima, una de les cites més emblemàtiques del municipi. La fira és una oportunitat per descobrir una àmplia diversitat de productes agroalimentaris, admirar la majestuositat dels gegants de Gironella i d’altres municipis de Catalunya, i sobretot, tastar l’escudella de blat de moro escairat, el gran reclam.
Es tracta d’un plat típic de les zones de muntanya que servia per alimentar els pagesos i els pastors que havien de treballar a l’exterior durant l’hivern. El blat de moro escairat prové d’una varietat característica de l’Alt Berguedà, amb grans blancs i grossos. Aquests grans s’escairen, és a dir, se’ls treu la pellofa, amb un molí i s’assequen per garantir-ne una millor conservació. Abans de consumir-los, cal deixar-los en remull i bullir-los durant molta estona. Tot el procés pot arribar a durar vuit o nou hores.
Enguany, la preparació del plat anirà a càrrec d’Antoni Rossinyol, de la xarcuteria Mercè, coneguda popularment com Cal Rafilat, amb el suport de diverses entitats del municipi. El xef de Berga Manel Sousa, vicepresident del Gremi d’Hostalers del Berguedà, participarà en el repartiment de les racions. En total, se’n serviran 1.500 en un tast que començarà a les 11 del matí a la Placeta del carrer del Pont Vell, després d’un esmorzar popular que tindrà lloc a les 9 del matí a la plaça de l’Església. Tot seguit, s’iniciarà una cercavila de gegants amb la participació de vuit colles d’altres municipis. El recorregut anirà de la plaça de l’Església fins a la plaça del Doctor Armengou, on a dos quarts d‘una del migdia els gegants oferiran una ballada conjunta.
En paral·lel, hi haurà una trentena de parades d’alimentació a la plaça de la Vila i activitats complementàries al nucli històric, com una exposició d’apicultura al punt d’informació del carrer del Pont Vell i una mostra de pintura al Casal Cívic. A més, els visitants podran acostar-se fins a la recreació del naixement del pessebre, situada sota el Pont Vell dins d’una barca.
La jornada també servirà per presentar el conte La fada de les calcetes i els calçotets de colors, de Judith Mas, il·lustrat per la gironellenca Bernadette Cuixart. Després de la presentació, la il·lustradora local oferirà un taller gratuït a l’Espai Santa Eulàlia.
