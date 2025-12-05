El govern de Berga admet incertesa sobre l’inici de les obres dels Pedregals i possibles nous costos per als veïns
Marc Travé, en nom dels veïns, denuncia al ple de l'Ajuntament que el bloqueig del projecte ha "estroncat projectes de vida" i reclama explicacions
El regidor Aleix Serra diu que estan pendents d'un informe extern que hauria de resoldre el conflicte amb l'empresa que manté les obres paralitzades
El ple de l’Ajuntament de Berga va tornar a evidenciar la incertesa que envolta la urbanització dels Pedregals, un projecte iniciat fa més de quinze anys i que continua encallat. El president de l'associació de veïns, Marc Travé, va denunciar públicament que el procés acumula retards, promeses incomplertes i perjudicis greus per a les famílies que hi han invertit els seus estalvis: "Hi havia projectes de vida, il·lusions de fer cases, somnis compartits i aventures familiars que havien de donar vida a un nou barri. Tot això s’ha esfumat, convertint-se en frustració i incertesa per a veïns i veïnes que hi van confiar i hi van invertir els seus estalvis".
Marc Travé va recordar que a les portes del 2026 els terrenys continuen sent camps sense carrers, sense serveis bàsics, ple de matolls i promeses trencades: "Ni casa, ni vida, ni confiança", va expressar amb indignació en la seva intervenció a l'apartat de precs i preguntes del ple. Va criticar que, tot i les intencions manifestades per diversos governs municipals al llarg dels anys, no s’ha trobat cap solució definitiva i els veïns han hagut d’assumir despeses pròpies per defensar els seus interessos. En nom dels veïns, va demanar saber per què s’estan demorant les obres, quan començaran, quin calendari tindran, quines garanties hi ha que no hauran d’assumir més costos i quines responsabilitats assumeix l’equip de govern per la situació.
Informe extern
En resposta, el regidor d’Urbanisme, Aleix Serra, va explicar que el principal escull actual és l’encariment derivat de l’actualització de l’estudi tècnic d’Endesa, necessari per a l’execució de les obres (un sobrecost que segons va denunciar BeGI a l'octubre seria d'uns 500.000 euros, tot i que l'equip de govern no ha concretat mai). Aquest sobrecost ha generat un conflicte jurídic sobre qui l’ha d’assumir, si l’empresa adjudicatària o l’Ajuntament. Serra va defensar que no es vol interrompre ni tornar a licitar el projecte perquè allargaria encara més el procés, i que per això s’està revisant detalladament la documentació. Segons va exposar, s’estan analitzant les despeses que reclama l’empresa, acceptant-ne algunes i descartant-ne d’altres, i actualment s’està esperant un informe extern d’enginyeria que ha de determinar quines són assumibles segons la normativa de contractació pública.
Pel que fa al calendari, Aleix Serra va admetre que l’Ajuntament no pot concretar una data d’inici fins que no es disposi d’aquest informe. Un cop emès, es tornarà a requerir formalment a l’empresa que comenci les obres (ja es va ordenar el 3 de novembre passat després que les obres no haguessin començat a l'estiu tal com era previst, i es va incomplir la data). En cas que hi torni a haver un nou incompliment un cop es posi nova data, el consistori no descarta portar el cas als tribunals, ja que considera que l'empresa adjudicatària incompleix les seves obligacions si no inicia els treballs. El regidor va afirmar que, si finalment es dona el tret de sortida a les obres, començarien amb una fase de reparació del que s’ha malmès pel pas del temps i continuarien amb 9 mesos d’execució del projecte. En total, aproximadament un any.
Costos addicionals
Sobre un dels punts més sensibles per als veïns, Serra va reconèixer que no pot garantir que no hi hagi costos addicionals que acabin repercutint en els propietaris dels Pedregals. Finalment, respecte a les responsabilitats polítiques i tècniques, el regidor va admetre que "depèn de com acabi aquesta obra, m'ho hauré de plantejar". També va dir que en aquests moments "la prioritat és desencallar el projecte més que exigir responsabilitats tècniques".
El projecte té un pressupost de gairebé 2,3 milions d’euros i preveu fer arribar els serveis bàsics (aigua i electricitat), pavimentar els carrers —inclòs el de l’escola de La Llar—, crear espais enjardinats i acabar el pont del capdamunt de la Rasa del Canyet. Un cop comencin els treballs, el termini d’execució serà de nou mesos. Es va adjudicar a la primavera a la UTE formada per Construcciones Fertres i Barcino. L'empresa havia de començar les obres a principis d’estiu, però estem a punt d'acabar l'any i encara no hi ha cap màquina treballant-hi.
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Dos ferits en cedir el sostre de l'estació d'autobusos de Manresa: els afectats són un operari i un usuari a qui li ha caigut l'home a sobre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Judit Vinyes anuncia un adeu progressiu de BeGI per unir-se a Aliança Catalana