L’Ajuntament de Gironella obre un nou aparcament a Cal Forroll amb espai per a 24 vehicles
L'objectiu de la creació de les noves places per aparcar és millorar l’accessibilitat dels veïns i descongestionar el centre de Gironella. Està operatiu des d'aquest divendres
Regió7
L’Ajuntament de Gironella ha finalitzat les obres de construcció d’un nou aparcament a l’entorn de Cal Forroll, amb capacitat per a 24 vehicles. Aquesta actuació forma part del programa de govern que preveu la creació de noves zones d’estacionament a les entrades nord, sud i al centre del municipi.
El nou aparcament, situat en un dels punts d’accés al centre de la vila, té com a objectiu millorar l’accessibilitat dels veïns i veïnes de la zona de Cal Forroll, així com descongestionar el centre del municipi. "Amb el nou aparcament, els vehicles que necessitin estacionament de llarga durada disposen d’aquest espai, deixant més places lliures a la zona vermella de l’eix comercial, que no sempre se’n feia un ús correcte", explica Jordi Macià, regidor de Promoció Econòmica.
Aquest és el segon espai d’estacionament construït segons el programa de govern. Durant l’estiu, ja es va habilitar un aparcament a la zona de Sant Antoni, a l’entrada sud, i amb aquesta actuació s’ha consolidat la segona zona d’aparcament a la part centre: "Seguim ferms amb el nostre compromís de millorar la mobilitat i l’accessibilitat a Gironella, oferint zones blanques d’estacionament per a veïns i persones que treballen al municipi, complementant la zona de limitació horària al centre comercial", assenyala l’alcalde David Font. A més, Font ha avançat que ja es treballa en la projecció d’un possible aparcament a la zona nord amb capacitat superior a 75 places.
El nou aparcament compta amb paviment de sauló compacte, places senyalitzades i il·luminació, respectant al màxim l’entorn dels edificis residencials. L’espai estarà obert a partir d'aquest divendres, 5 de desembre.
El projecte ha tingut un cost total de 113.265 euros, incloent-hi expropiació i obres, dels quals 100.000 euros han estat subvencionats pel Pla General d’Inversions de la Diputació de Barcelona.
