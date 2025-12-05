Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Associació d’Autisme del Berguedà encén el Nadal a Puig-reig

La població ha donat el tret de sortida a les festes nadalenques amb un acte ple de cultura, la tradició i la inclusió

Encesa de llums de Nadal a Puig-reig, amb l'Associació d'Autisme del Berguedà

Encesa de llums de Nadal a Puig-reig, amb l'Associació d'Autisme del Berguedà / Ajuntament de Puig-reig

Puig-reig va encendre dijous les llums nadalenques amb un acte ple de música, poesia i inclusió. La plaça de la Creu va ser l’escenari central de la celebració, que va comptar amb una lectura de poemes a càrrec de Pensaments i Paraules i la participació de l’Escola Municipal de Música de Puig-reig.

Enguany, els encarregats de fer l’encesa oficial van ser membres de l’Associació d’Autisme del Berguedà. La presidenta de l’entitat, Olivia Díaz, va aprofitar l’ocasió per explicar la tasca que desenvolupen a la comarca, donant suport a infants i adults amb autisme i a les seves famílies.

L’alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, va animar a petits i grans a gaudir dels diferents actes nadalencs que es duran a terme durant les pròximes setmanes al municipi.

La festa, presentada pel pubillatge local, va culminar amb un moment dolç: coca i xocolata per a tots els assistents, a càrrec de la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC).

