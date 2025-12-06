Nadal arriba a l'església de Sant Francesc de Berga
El primer Mercat del Regal de Nadal permet als comerços berguedans exposar tota la seva oferta
Josep Rhys
S’apropa Nadal i Berga ho nota. Aquest cap de setmana s’ha fet el primer Mercat del Regal de Nadal dins l'església de Sant Francesc. En aquest espai, s’hi han pogut trobar fins a 26 paradetes que tenien articles de tota mena per a regalar per aquestes festes, com productes de cosmètica, roba, joieria, menjar i molts més productes.
El mercat estarà obert els dies 6, 7, 8, 12, 13 i 14, durant els quals, a part de les paradetes, també hi haurà un seguit d’activitats i actuacions musicals, tot d’acord amb l’ambient nadalenc de la iniciativa, en la qual han col·laborat conjuntament Berga Comercial, ACEB, BRG Serveis, l’Ajuntament de Berga i els Amics de Sant Francesc.
Xavi Orcajo, president de Berga Comercial, n’ha destacat la importància: “Berga ha de tenir un Mercat de Nadal per donar a conèixer l’oferta comercial de la ciutat”.
Aquest mercat és una aposta diferent dels comerços de Berga, ja que s’ha readaptat aquest espai solemne per donar-li nou ús ara que s’apropa Nadal. “No volíem fer un mercat tradicional com es fa a tot arreu. Volíem fer una cosa diferent i hem trobat la manera de fer-ho”, ha manifestat Orcajo.
A més, des del consistori s’ha posat a disposició dels berguedans un trenet des d’un euro que ha connectat aquest mercat amb l’altre gran pol d’atracció d’aquest dissabte: la Fira del Joc i de Nadal.
En conclusió, aquest primer Mercat del Regal de Nadal de Berga és un recordatori de què ja s’apropa el moment d’estar amb la família i de comprar, en el comerç local, els regals que s’obriran pels reis i el tió.
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- El restaurant de Manresa que enamora els fans de l’arròs: 'Dels millors que he menjat”
- Lluïsa Aliste, alcaldessa de Cardona: «És un orgull poder dir que el meu avi va ser un miner de la mina de sal de Cardona»
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Gran preocupació entre els passatgers del bus urbà per l'incivisme de grups d'adolescents a Manresa
- Dotze sirenes alertaran la població en cas que es trenqui la presa de la Baells: 'Seria molt improbable, però el risc 0 no existeix
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest Pont de Desembre