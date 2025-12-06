Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nadal arriba a l'església de Sant Francesc de Berga

El primer Mercat del Regal de Nadal permet als comerços berguedans exposar tota la seva oferta

Fira de Nadal de Berga / Oscar Bayona

Josep Rhys

Berga

S’apropa Nadal i Berga ho nota. Aquest cap de setmana s’ha fet el primer Mercat del Regal de Nadal dins l'església de Sant Francesc. En aquest espai, s’hi han pogut trobar fins a 26 paradetes que tenien articles de tota mena per a regalar per aquestes festes, com productes de cosmètica, roba, joieria, menjar i molts més productes.

El mercat estarà obert els dies 6, 7, 8, 12, 13 i 14, durant els quals, a part de les paradetes, també hi haurà un seguit d’activitats i actuacions musicals, tot d’acord amb l’ambient nadalenc de la iniciativa, en la qual han col·laborat conjuntament Berga Comercial, ACEB, BRG Serveis, l’Ajuntament de Berga i els Amics de Sant Francesc.

Xavi Orcajo, president de Berga Comercial, n’ha destacat la importància: “Berga ha de tenir un Mercat de Nadal per donar a conèixer l’oferta comercial de la ciutat”.

Aquest mercat és una aposta diferent dels comerços de Berga, ja que s’ha readaptat aquest espai solemne per donar-li nou ús ara que s’apropa Nadal. “No volíem fer un mercat tradicional com es fa a tot arreu. Volíem fer una cosa diferent i hem trobat la manera de fer-ho”, ha manifestat Orcajo.

A més, des del consistori s’ha posat a disposició dels berguedans un trenet des d’un euro que ha connectat aquest mercat amb l’altre gran pol d’atracció d’aquest dissabte: la Fira del Joc i de Nadal.

En conclusió, aquest primer Mercat del Regal de Nadal de Berga és un recordatori de què ja s’apropa el moment d’estar amb la família i de comprar, en el comerç local, els regals que s’obriran pels reis i el tió.

